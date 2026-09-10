Cipolletti conmemora este sábado los 57 años del Cipolletazo

Se cumple un nuevo aniversario del momento histórico que marcó a los cipoleños. Invitan a los vecinos a sumarse a las actividades.

Convocan a los vecinos a participar del acto por el 57° aniversario del Cipolletazo.

El municipio de Cipolletti realizará este sábado 12 de septiembre, el acto conmemorativo por el 57° aniversario del Cipolletazo , en la intersección de las calles Yrigoyen y Villegas.

Las autoridades locales invitan a la comunidad a participar del homenaje y a recordar este episodio trascendente en la historia de la ciudad, que marcó un antes y un después en la relación entre vecinos e instituciones.

El Cipolletazo fue un episodio que marcó la historia local . El 12 de septiembre de 1969, la comunidad de Cipolletti se manifestó espontáneamente en las calles para oponerse a la destitución del entonces intendente Julio Dante Salto .

Salto había ganado las elecciones municipales en 1963 y ejerció su mandato hasta que la irrupción del golpe militar de 1966, encabezado por Juan Carlos Onganía, generó un clima de inestabilidad institucional en todo el país.

El acto homenaje se desarrollará este sábado a las 11 en el antiguo edificio municipal. Estefania Petrella

El conflicto por la obra vial y los fondos

En ese contexto, el gobierno central impulsó la construcción de una ruta que uniría Bariloche con General Roca sin pasar por Cipolletti, una decisión que generó fuertes cuestionamientos desde el ámbito local.

El intendente Salto reclamó que esos fondos se destinaran a la construcción de viviendas para la comunidad, un planteo que generó un fuerte malestar en el gobierno de facto encabezado por Onganía.

Como consecuencia de este reclamo, las autoridades nacionales decidieron removerlo de su cargo y designar a un nuevo intendente en su reemplazo, una medida que la comunidad de Cipolletti no estaba dispuesta a aceptar.

La reacción popular y las movilizaciones

La destitución de Salto provocó una reacción inmediata del pueblo cipoleño, que salió espontáneamente a las calles para expresar su rechazo a la decisión y su respaldo al intendente destituido.

Las movilizaciones se extendieron durante varios días y convirtieron al episodio en un símbolo de la resistencia vecinal frente a las decisiones impuestas desde el poder central, sin consulta previa a la comunidad local.

El Cipolletazo quedó registrado como uno de los hitos más importantes en la memoria colectiva de la ciudad, un antecedente de participación ciudadana que trasciende generaciones y sigue vigente hasta la actualidad.

Un homenaje para preservar la memoria histórica

El acto de este sábado a las 11, busca mantener viva la memoria de aquel episodio y reconocer el rol de la comunidad en la defensa de sus intereses frente a decisiones tomadas sin su participación.

Desde el municipio remarcaron la importancia de que vecinos se acerquen al acto, entendiendo que la conmemoración constituye una oportunidad para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia comunitaria.