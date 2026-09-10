Por qué sonó la sirena del cuartel de Bomberos de Cipolletti

Fue en la mañana de este jueves y tomó por sorpresa a más de un desprevenido. El presidente de la Asociación de Bomberos de la ciudad cuenta las razones.

Este jueves a las 10, los cuarteles de Bomberos Voluntarios de todo el país protagonizaron un sirenazo simultáneo para hacer oír un histórico reclamo ante la falta de presupuesto y el incumplimiento de normativas vigentes. La medida contó con el acompañamiento de los vecinos, que mientras se iban enterando los motivos acompañaron la causa y también instituciones locales del Alto Valle rionegrino.

En Cipolletti , el personal adhirió a la iniciativa nacional . Desde el cuartel de calle Alem se sumaron al sirenazo y el ruido resonó en toda la zona céntrica.

"Se hizo el sirenazo como estaba previsto, en nuestro caso más que nada acompañamiento a los cuarteles que no pudieron cobrar el subsidio nacional. Una adhesión ante un pedido del Consejo Nacional de Bomberos ", aclaró el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Raúl Vena a LMC .

Sobre el alcance y la duración de la movida local, explicó: “Fue un toque de sirena a las 10 de la mañana en el cuartel nomás, teniendo en cuenta que minimizamos los usos para caso de emergencia y también por las personas con autismo que sufren las consecuencias del ruido", indicó, lo cuál habla a las claras de la empatía de la fuerza.

La medida de Bomberos se cumplitó en toda la provincia y a nivel país.

Por su parte, en General Roca, las sirenas del cuartel central también sonaron con fuerza. En diálogo con la prensa local, el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad, Manolo Carrillo fue más contundente al señalar que la medida responde a un escenario de hartazgo generalizado por recursos que la Nación no ha girado.

Los principales puntos del reclamo nacional

Monto pendiente de redistribución: Se exige la entrega de un remanente de fondos correspondientes al año 2025 que asciende a $59.330.748.051,41 . Estos recursos, provenientes de la recaudación sobre las pólizas de seguros, debían redistribuirse entre las asociaciones que cuentan con toda su documentación al día.

Incumplimiento de la Ley 27.629: Reclaman la aplicación efectiva del régimen de reintegro del IVA previsto en la Ley de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. La falta de este mecanismo impide a los cuarteles recuperar cerca del 21% de los gastos e inversiones operativas que realizan diariamente.

A pesar de las dificultades del contexto, desde la institución roquense remarcaron que, gracias a la gestión de los subsidios nacionales alcanzados y a la constante colaboración de la comunidad de Roca, lograron concretar la compra de una nueva autobomba, la cual será presentada oficialmente.

Sin embargo, advirtieron que la realidad de muchos otros cuarteles de la provincia de Río Negro es sumamente crítica, ya que varios aún no han podido acceder a los fondos asignados para garantizar sus servicios básicos.