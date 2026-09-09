Este jueves comienza el entubado de 3.300 metros de desagües pluviales en Cipolletti, con una inversión superior a $4.700 millones.

Arranca una obra millonaria en Cipolletti que cambiará calles, desagües y espacios verdes.

Cipolletti comenzará este jueves una obra que apunta a cambiar de manera significativa el sistema de desagües pluviales y, al mismo tiempo, transformar el entorno de varios sectores de la ciudad.

El Departamento Provincial de Aguas (DPA), en articulación con el Municipio de Cipolletti , pondrá en marcha el entubado de unos 3.300 metros de desagües pluviales que actualmente se encuentran a cielo abierto.

La intervención demandará una inversión de $4.770.025.119,43 , contará con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses . La empresa Ribeiro SRL estará a cargo de los trabajos.

El primer frente de obra se instalará sobre Paso de los Libres, donde se intervendrá progresivamente un tramo de 800 metros desde la Ruta 22 hacia el norte.

Tres sectores tendrán importantes cambios

La obra abarcará tres colectores de desagües y tendrá distintas soluciones de acuerdo con las características de cada sector.

En Vélez Sarsfield, se entubarán 626 metros del canal existente en la vereda. Además, se colocarán drenes laterales, cordones cuneta y se reemplazarán ocho alcantarillas.

En Paso de los Libres, serán 934 los metros de canal que pasarán a estar entubados, con conexión a la infraestructura ubicada sobre la Ruta 22.

El tramo más extenso estará sobre Naciones Unidas, donde se construirá un colector de 1.784 metros sobre la calzada, con descarga en el colector Curri Lamuel y tres ramales secundarios.

El objetivo es mejorar la captación y conducción del agua durante las lluvias y reducir el riesgo de anegamientos en distintos puntos de Cipolletti.

No será solo una obra de desagües

Uno de los aspectos que tendrá mayor impacto visual será la transformación de los espacios verdes que actualmente acompañan a los canales a cielo abierto.

Durante los trabajos deberán retirarse algunos álamos secos o deteriorados, principalmente en antiguos sectores de acequias y desagües.

Una vez finalizado el entubamiento, esos espacios serán recuperados y rediseñados con nueva vegetación y especies adaptadas a las condiciones ambientales de la región.

De esta manera, el proyecto busca reemplazar sectores actualmente degradados por espacios más ordenados y seguros, además de mejorar el paisaje urbano.

Cómo avanzará la obra

Los trabajos incluirán tareas de replanteo, demolición de estructuras que interfieran con la intervención, excavaciones y distintos sistemas para mantener secos los sectores mientras se ejecutan las obras.

Para garantizar el funcionamiento de los desagües durante el proceso, se utilizarán bombeos, bypass y diques. La ejecución avanzará desde aguas abajo hacia aguas arriba para facilitar el control de los escurrimientos.

Con la obra terminada, los tres sectores contarán con un sistema de conducción más moderno y eficiente, dejando atrás buena parte de los actuales canales a cielo abierto.

“Transformar integralmente estos corredores”

El intendente Rodrigo Buteler destacó que el proyecto tendrá un impacto que irá más allá de la infraestructura hídrica.

“No se trata solamente de entubar canales: se trata de transformar integralmente estos corredores, renovar su vegetación y dejar espacios más seguros, más ordenados y mejor integrados a la ciudad”, afirmó.

La intervención forma parte de una agenda de obras de infraestructura hídrica que busca mejorar el manejo de los excedentes de lluvia y, a la vez, recuperar espacios urbanos de Cipolletti.