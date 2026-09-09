Unidad Cipoleña competirá en las elecciones municipales de 2027 y en provincia apoyará a María Emilia Soria

Se presentará este miércoles el nuevo espacio político Unidad Cipoleña. Creado por peronistas y aliados, competirá a nivel local y apoyará a María Emilia Soria.

El nuevo nucleamiento político Unidad Cipoleña se presentará en sociedad este miércoles por la mañana en instalaciones de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia. Estará conformado por peronistas, partidos aliados y otras organizaciones.

Se presentará en sociedad este miércoles, a las 10, en la Sala Marechal de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, el nuevo espacio político Unidad Cipoleña, que competirá en las elecciones municipales de 2027 y que a nivel provincial acompañará la candidatura de María Emilia Soria para la gobernación de Río Negro.

De acuerdo con la invitación formulada a los medios de comunicación, en la actividad, como parte de la presentación formal del espacio , se darán a conocer "los principios que nos convocan y nuestra propuesta para la ciudad. Asimismo, compartiremos los fundamentos de nuestro acompañamiento" a la postulación de Soria, la actual intendenta peronista de la ciudad de General Roca.

El nuevo nucleamiento respaldará también, en principio, la candidatura de quien represente al peronismo como candidato a presidente de la Nación, pero, como la definición del abanderado todavía es motivo de discusiones internas, se aguardará el resultado de la discusión todavía no zanjada para asumir el posicionamiento respectivo.

El nuevo espacio político Unidad Cipoleña buscará representar al conjunto del peronismo local, en una construcción que procurará una amplia inclusión de aliados y de organizaciones sociales y barriales, además de sindicatos.

La dirigente del partido Comunidad Organizada, Antonella Ramos, forma parte del armado político de Unidad Cipoleña y, como tal, conoce los detalles de su constitución como nuevo espacio en la arena pública cipoleña. Cabe consignar que Comunidad Organizada es la representación partidaria del Movimiento Evita, conocido agrupamiento de orden político-social.

Trabajando por Unidad Cipoleña desde 2024

En un adelanto de algunos aspectos que se abordarán más en profundidad en la presentación de este miércoles de Unidad Cipoleña, Ramos manifestó que gran parte de los sectores nucleados en el espacio "venimos trabajando desde el 2024" en distintas iniciativas, por lo que ha habido toda una preparación previa y la búsqueda de afinidades que han ido consolidando el camino elegido hasta la actualidad.

Las organizaciones que arrancaron hace un par de años con la propuesta incluyen al Partido Justicialista de Cipolletti, el partido Patria Grande, las dos unidades básicas peronistas en actividad, que son Cipolletti en Defensa del Proyecto Nacional y Popular (CPNP) y Las Victorias. Además, vienen participando el gremio de los trabajadores judiciales SITRAJUR y otras entidades sindicales y estudiantiles.

A todo esto, los impulsores del nuevo espacio también mantienen conversaciones con vistas a una eventual integración del Partido Socialista y del Partido Comunista, fuerzas políticas que cuentan con militancia local.

El peronismo y sus aliados

Para las elecciones municipales, provinciales y nacionales Unidad Cipoleña buscará, como su nombre lo indica, que el peronismo y sus aliados marchen unidos en cada una de las instancias. Esto será de fundamental importancia, dada la dispersión de fuerzas y esfuerzos que se observó en las elecciones de 2023.

En el caso de Cipolletti, para las elecciones para la intendencia de ese año los peronistas se dividieron en tres vertientes: Vamos con Todos y Unidad para la Victoria, que presentaron candidatos propios a jefe comunal y demás postulaciones, y Nos Une Río Negro, que apoyó la candidatura del quien, finalmente, fuera electo intendente, Rodrigo Buteler, pero con lista propia para concejales.

"En las pasadas elecciones fuimos divididos en tres partes, pero ahora hemos podido acordar y proyectar en conjunto para el 2027", enfatizó la dirigente.

Candidaturas locales a definir

Manifestó que en estos momentos todavía no se está hablando de candidaturas para las elecciones municipales del año que viene ni se harán especulaciones al respecto en la presentación de este miércoles. "Lo que queremos es hablar de nuestros proyectos, de lo que queremos realizar, de la ciudad que queremos construir y de cómo venimos hablando con los vecinos y del trabajo en los barrios de la ciudad".

Sostuvo que desde Unidad Cipoleña "vamos a acompañar la candidatura a gobernadora de María Emilia Soria porque consideramos que es la mejor dirigente que puede representar en estos momentos a los rionegrinos y rionegrinas".