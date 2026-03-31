Recrudece el conflicto en el IUPA: suspendieron la elección del rector

La primera sesión del Consejo Superior del IUPA estuvo marcada por protestas de estudiantes y la intervención del Ministerio Público Fiscal ante el cambio de sede de la votación.

En el medio de las tensiones, tuvo lugar un episodio de violencia cuando el consejero electo Nicolás Martínez fue agredido por una persona desconocida. Foto: Archivo.

La elección de las autoridades del Consejo Superior del Instituto Universitario Patagónico de las Artes ( IUPA ) ubicada en General Roca derivó una jornada llena de tensiones, incidentes y protestas de estudiantes que denuncian un presunto fraude electoral a través del conteo de votos.

Esta mañana se realizó la primera sesión del Consejo Superior del IUPA en un contexto de extrema tensión, con manifestaciones de estudiantes, docentes y gremialistas que denuncian irregularidades en la votación y cuestionamientos al resultado que dio como ganador al actual rector Gerardo Blanes .

El conflicto inició minutos antes de las 7 de la mañana en la sede central de calle San Luis , donde los estudiantes impidieron el ingreso de los consejeros al edificio y eso motivó el traslado de la reunión a las instalaciones de la Fundación Cultural Patagonia (FCP) ubicado a una cuadra del Instituto de artes.

En ese nuevo escenario, bajo un contexto de tensiones y la presencia de efectivos policiales se llevó adelante la votación que eligió a Gerardo Blanes como el rector del IUPA para el próximo período. El acta de la sesión, contó con 13 votos afirmativos y una abstención, registra únicamente la participación de los consejeros de la lista La Unión y de los directores de los distintos departamentos de la universidad.

TENSIÓN Y AGRESIONES EN EL IUPA UN NUEVO EPISODIO DE VIOLENCIA

La votación eligió a Gerardo Blanes como el nuevo rector del IUPA

El punto central del conflicto reside en la legitimidad de la convocatoria y la composición del quórum. Los consejeros de los bloques opositores La Pugliese y Lista 10 denunciaron que no fueron debidamente notificados del cambio de sede y que se les impidió participar de la sesión para definir la conducción de la Casa de Altos Estudios. Además, cuestionaron que los directores de departamento hayan participado del acto administrativo.

Por otro lado, el sector oficialista argumentó que el traslado de la sesión al hotel de la Fundación Cultural Patagónica se debió a la “imposibilidad de funcionamiento” en edificio central debido a medidas de fuerza de los estudiantes.

corte de calle y asamblea En el medio de las tensiones, tuvo lugar un episodio de violencia cuando el consejero electo Nicolás Martínez fue agredido por una persona desconocida.

El eje de los cuestionamientos y la intervención del MPF

En el medio de las tensiones, tuvo lugar un episodio de violencia cuando el consejero electo Nicolás Martínez fue agredido por una persona desconocida, cuya identidad y rol dentro de la institución no está identificada. El forcejeo motivó la intervención de los estudiantes, que defendieron al consejero del hombre que intentaba reducirlo en el hall de ingreso a la sede central.

iupa quilombo El punto central del conflicto reside en la legitimidad de la convocatoria y la composición del quórum.

En ese contexto, se requirió la presencia del fiscal Gastón Britos Rubiolo para mediar la situación y garantizar el resguardo de las personas presentes en el lugar. Según informaron medios locales, se resolvió dejar sin efecto la resoluciones de la sesión, por esta razón se anuló toda decisión tomada en esta primera reunión del Consejo Superior del IUPA y su acta constitutiva.

El acta estará bajo revisión debido a las presentaciones judiciales y los pedidos de impugnación de todo el proceso electoral efectuados por las listas opositoras compuestas por estudiantes, docentes y dirigentes gremiales.