Cuántos pacientes hay en lista de espera por un trasplante renal en Río Negro

El dato fue revelado en el marco de la Jornada Regional de Procuración y Transplante de la Región Sur que se realiza en Viedma.

Con el objetivo de consolidar las estrategias de procuración y optimizar los indicadores de donación en toda la región, comenzó en Viedma la Jornada Regional de Procuración y Transplante de la Región Sur con la presencia de equipos de trabajo de los servicios de salud de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro y La Pampa .

En el encuentro participan 52 becarios rionegrinos que forman parte este año de la formación que realiza a nivel país el INCUCAI. Se trata de la provincia patagónica con más becarios en 2026; en 2025 habían sido nueve de los cuales siete completaron la formación.

La apertura institucional del evento estuvo encabezada por la Secretaria de Salud de Río Negro , Marina Deorsola; la Coordinadora provincial de CUCAI Río Negro, Guillermina Krenz; y el Vicepresidente del INCUCAI, Richard Malan .

Consultada por los medios, Krenz reveló la cantidad de personas que está en lista de espera y los órganos que más demanda tienen: “Hay un montón. Lo que es renal, tenemos nueve centros de diálisis y en cada centro tenemos más de 100 pacientes. No todos ellos están en lista porque la inscripción a la lista de espera es larga, es un desafío, así que hoy tenemos alrededor de 280 pacientes en lista de espera renal”.

Jornada de salud La Jornada Regional de Procuración y Transplante de la Región Sur se realiza en Viedma.

Durante las dos jornadas de trabajo, equipos técnicos y profesionales de la salud abordarán la evaluación de indicadores locales, el monitoreo de diálisis y listas de espera, y las herramientas clave para la comunicación en situaciones críticas.

Al respecto, la propia Krenz destacó que este año “fuimos la provincia de la Patagonia con más cantidad de becarios, 52 en total, el año pasado tuvimos nueve; son profesionales que se están capacitando en la temática de distintos hospitales de la provincia, que van a formar parte del sistema de salud. Creemos que va a ser algo muy positivo y que nos va a ayudar a crecer”.

Krenz explicó que “INCUCAI todos los años larga la convocatoria y nosotros como jurisdicción la compartimos con todos los directores de los hospitales, por suerte, hemos tenido muy buena convocatoria. Se cursa una vez por semana, y posteriormente requiere de una rotación que se realiza en Buenos Aires, en lugares donde hay mucha actividad de procuración”.

Talleres técnicos y abordaje integral

La primera jornada de actividades incluyó durante la mañana mesas de trabajo intensivas centradas en el análisis preliminar de encuestas mediante herramientas interactivas, la presentación de indicadores consolidados por provincia a cargo del Dr. Pablo Centeno, y la fiscalización de los procesos de diálisis.

Por la tarde, el eje iba a estar puesto en la "Comunicación Familiar", un aspecto sensible y crucial del proceso de procuración. Allí se brindarán herramientas prácticas y simulaciones para el abordaje de escenarios complejos, tales como la comunicación de muerte encefálica, parada cardíaca y el tratamiento de la oposición a la donación.

La actividad continuará este viernes con la sesión de la Comisión Regional de Trasplante (CORETRA) de la Región Sur. En esta reunión clave se presentarán las conclusiones de la jornada inicial, se debatirá el Plan Estratégico 2026-2028 y se definirán las líneas de acción conjunta entre el INCUCAI y los Organismos Provinciales de Ablación e Implante (OPAI) para el resto del año.

Con la realización de este encuentro, el Ministerio de Salud de Río Negro reafirmó su compromiso con la mejora continua de la salud pública y el fortalecimiento de una red solidaria y eficiente que salve vidas en todo el sur argentino.