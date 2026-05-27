Confirman que los restos hallados pertenecen a Ana Lía Corte: cómo murió
Lo revelaron los informes preliminares de la autopsia eran de la mujer de 52 años desaprecida hace 18 días. El exámen también determinó que la muerte se produjo por un paro cardíaco.
El Ministerio Público Fiscal confirmó lo que se presumía. Los resultados preliminares de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense a los restos humanos hallados el martes en el barrio Arrayanes de Bariloche permitieron identificar a la mujer como Ana Lía Corte, de 52 años, cuya búsqueda se encontraba activa desde hacía 18 días.
La identificación se logró a partir de una pericia papiloscópica practicada sobre el cuerpo, mediante la obtención de impresiones dactilares.
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La causa de muerte de la mujer
Según el informe preliminar de autopsia, la causa del deceso fue un paro cardíaco no traumático. Asimismo, los resultados indicaron que los restos no presentaban indicios de criminalidad y que el estado general en que fue hallado el cuerpo es resultado de la acción de animales presentes en la zona.
La aclaración obedece a que se habían encontrado partes dispersas, lo que hizo sospechar que había sido sometido a un descuartizamiento intencional.
El cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes fueron recibidos e informados personalmente sobre estas circunstancias por representantes de la Fiscalía.
En el lugar del hallazgo trabajaron el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, Bomberos Voluntarios, COER, el Gabinete de Criminalística, la Regional Tercera de la Policía de Río Negro y personal de las comisarías de la zona, entre otros.
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