Caso Ana Lía Corte: cómo está la investigación tras los restos hallados en Bariloche

La Justicia pidió realizar la autopsia para determinar las causas de la muerte del cuerpo hallado y una pericia papiloscópica para confirmar su identidad. La Justicia pidió prudencia hasta no tener los resultados.

La Justicia no confirmó el hallazgo de la mujer desaparecida en Bariloche. Los familiares, en cambio, afirmaron que reconocieron los restos.

Sigue aún la incertidumbre respecto a los restos humanos hallados el martes en la zona sur de San Carlos de Bariloche . Hasta el momento no está confirmado oficialmente si pertenecen a Ana Lía Corte , la mujer de 52 años que se encuentra desaparecida desde hace cerca de 20 días. Sus familiares , sin embargo, reconocieron los restos.

El Ministerio Público Fiscal solicitó realizar una serie de pericias para corroborar el rumor que se instaló en la comunidad y en las redes sociales como una alta probabilidad. transcendió incluso que los familiares de la vecina habrían aseverado que se trata de ella.

Entre las medidas requeridas los fiscales se enfocaron en una pericia papiloscópica sobre las huellas dactilares para avanzar en la identificación formal de la persona. Además, durante la mañana de este miércoles estaba previsto realizar la autopsia al cuerpo para determinar la causa de la muerte y constatar si existen signos de criminalidad , informó el diario El Cordillerano.

En tanto que en el lugar donde se produjo el hallazgo permanece acordonado con una consigna policial para preservar la escena.

La Justicia pide "prudencia"

El hallazgo del cuerpo ha generado una profunda repercusión y conmoción en la comunidad local, desatando de forma inmediata una ola de especulaciones respecto a que se tratara de Ana Lía Corte, la mujer de la que se desconoce su paradero en Bariloche desde el pasado 8 de mayo.

Sin embargo, desde el plano estrictamente institucional y oficial, las autoridades han solicitado máxima prudencia y aún no confirman la identidad de los restos, sostuvo el mismo medio.

El requerimiento contrasta con lo observado durante las últimas horas de la noche de ayer, cuando comenzaron a circular masivamente en redes sociales diversas publicaciones con palabras de despedida y condolencias por parte de allegados, dando por hecho de manera pública que el cuerpo corresponde a la mujer que se ausentó de su hogar hace 18 días.

En paralelo a la labor científica y mientras aguardan los informes oficiales, la fiscalía continúa recolectando testimonios de vecinos que residen en las inmediaciones donde fueron encontrados los restos.

La búsqueda y un dato que alarmó

Ana Lía desapareció de su casa, ubicada en la zona de Rancho Grande, en el kilómetro 6 al oeste de la ciudad de Bariloche. Su ausencia movilizó a amigos y vecinos, quienes comenzaron una intensa búsqueda y convocaron a la comunidad para colaborar en los rastrillajes.

La labor luego quedó a cargo de la policía, la Brigada Canina de Bomberos Voluntarios y personal del Splif Bariloche, a pedido de Protección Civil.

Un dato alarmante trascendió en medio de la búsqueda: esta no es la primera vez que se desconoce el paradero de Analía. En 2021, la mujer también desapareció y fue encontrada con un cuadro de hipotermia tras permanecer varias horas a la intemperie cerca de una playa. Por ese motivo, crece la preocupación debido a las bajas temperaturas registradas en las últimas semanas.