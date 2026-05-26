Quedó cara a cara con una orca que lo persiguió en Río Negro y rompe el silencio en relato escalofriante

Video. Andaba en Kayak y la orca lo empezó a seguir y alcanzó de manera peligrosa. El video es viral y ahora contó su infartante vivencia en primera persona.

Boris, un amante de la pesca deportiva, se ha topado con otros grandes ejemplares como el de la foto de su perfil de facebook. Pero nunca un susto semejante...

Fue sin dudas el momento más dramático de su larga trayectoria como pescador y guardavidas. Boris Ibañez vivió el fin de semana una experiencia inolvidable y estremecedora. Quedó cara a cara con una intimidante orca , que comenzó a perseguirlo mientras él iba al mando de su kayak. "Fue desesperación" , admitió ahora en un escalofriante relato luego de que se viralizara el video de la infartante situación.

El escenario del gigantesco susto fue la costa de Bahía Rosa , una playa exclusiva de aficionados a la pesca deportiva ubicada sobre el litoral marítimo rionegrino, a unos 75 kilómetros de Viedma.

Durante una jornada que se presentaba calma, bajo un cielo límpido y con una gran afluencia de visitantes, el joven pescador ingresó al mar en su kayak con el objetivo de tirar líneas para la captura de tiburones. Lo que comenzó como un día habitual de deporte se interrumpió de forma abrupta cuando divisó un impactante ejemplar de orca.

Apenas unos segundos más tarde, se encontró frente a frente con el gigante mamífero marino, que se le acercó peligrosamente a escasos metros. Especialistas identificaron posteriormente al animal: se trataba de Pao (PTN-006), un macho perteneciente a una de las familias de orcas más conocidas que habitan en la provincia de Chubut.

El relato en primera persona: "Desesperación"

“Fue desesperación. Yo estaba tirando líneas a 400 metros y, al levantar la vista, vi una aleta enorme muy cerca, a unos 60 o 70 metros. Cuando intenté ir hacia la orilla, la orca empezó a perseguirme”, relató Boris Ibáñez en declaraciones a Radio Noticias, luego de que se viralizaran las imágenes que registraron el tenso momento en el que la orca aceleraba con intenciones de alcanzarlo.

El experimentado guardavidas destacó la impresionante habilidad del mamífero marino, que incluso llegó a quedar enganchada ligeramente en una tanza de pesca.

Lejos de percibirlo como un encuentro amistoso, Ibáñez aseguró que se convirtió en un suceso para contar y recapacitar más que para disfrutar. Señaló además que, pese a haber estado en contacto con orcas en ocasiones anteriores, nunca había vivido un encuentro tan cercano ni una persecución de esa magnitud.

Una orca le dio un gran susto a un hombre que navegaba en Kayak

El susto y la adrenalina del momento calaron hondo en el deportista. “Esta vivencia seguramente me hará replantear las incursiones en zonas profundas del mar, sobre todo en temporada de caza de orcas, ya que si bien estos animales no suelen atacar a humanos, el susto y la adrenalina fueron intensos”, reconoció el pescador.

La viralización del video y el susto familiar

Más allá del peligro en el agua, la repercusión en tierra firme sumó otro capítulo de tensión para el protagonista debido a la falta de conectividad en la zona. Al ser consultado por la reacción de sus allegados, señaló entre risas: “el problema era mi mamá”.

Ibáñez explicó que se quedó en el mar toda la marea y regresó recién a la 1 de la mañana. "Cuando empecé a agarrar señal (de telefonía), ya mi mamá me había dicho que había un video", comentó en declaraciones que a la vez reprodujo el portal Noticias Net.

orca viedma (1)

Al ver las imágenes grabadas desde la costa, el joven dimensionó la gravedad de la situación: "Fue tremendo, veo la secuencia en la que acelera la orca, no sé qué es lo que quiso hacer. Ahí yo me doy vuelta con una ola y salgo como corriendo”, describió sobre los segundos finales de la filmación.

El joven, quien es un avezado pescador y participante habitual en distintos concursos de la región, atesora ahora en su memoria no solo las impactantes imágenes registradas en el video, sino también una historia única, una anécdota que contará miles de veces. Y un susto con la orca que aún le dura y será difícil que se le pase rápidamente...