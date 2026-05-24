Río Negro, el más campeón de los Epade

La delegación volvió a ser la mejor del evento que se disputó en tres provincias. Neuquén quedó tercero.

Su novena consagración mantiene al deporte rionegrino en lo más alto.

Este fin de semana finalizó la edición 19 de los Juegos Epade . Con Neuquén , Viedma y Santa Rosa como sedes, el tradicional evento que junta a los mejores deportistas de las etapas formativas.

Río Negro sigue siendo la provincia dominante en el global de las diferentes disciplinas en el sur del país. Su novena consagración mantiene al deporte rionegrino en lo más alto.

En el camino hacia una nueva consagración, Río Negro obtuvo la Copa de Oro en ambas ramas de vóley y fútbol, y en básquet y ciclismo masculino, consolidando una performance dominante a lo largo del certamen.

Además, la delegación sumó Copas de Plata en natación masculina, judo masculino y básquet femenino; mientras que alcanzó el bronce en handball masculino, judo femenino y natación femenina.

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Neuquén fue tercero

Por su parte, Neuquén volvió al podio con el básquetbol femenino como único campeón en los deportes colectivos, ganando la única de las tres finales que disputaba la delegación provincial, ya que perdieron el handball masculino y el fútbol femenino, obteniendo la medalla de plata.

En las otras definiciones por medallas, lograron el objetivo el básquet y el fútbol masculino que obtuvieron el bronce. Meta que también tenía, pero no pudo cumplir, el vóleibol femenino que perdió con Chubut.

Estos resultados, más algunas medallas que se lograron en atletismo y ciclismo en la última jornada de competencia, posicionaron a la provincia en el tercer lugar de la clasificación general detrás de Río Negro y Chubut, recuperando la posición que había logrado en 2023 en La Pampa.

En Viedma, donde el fútbol y el básquetbol en ambas ramas peleaban por conseguir una medalla, todos terminaron con premio.

Tabla final de la 19° edición de Juegos Epade

1° Río Negro - 103 pts.

2° Chubut - 89 pts.

3° Neuquén - 83 pts.

4° La Pampa - 74 pts.

5° Tierra del Fuego - 44 pts.

6° Santa Cruz - 24 pts.