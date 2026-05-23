Cipo vuelve al ruedo y recibe al líder, Atenas de Río Cuarto

El Albinegro será local este domingo. Después de la fecha libre, los de Fabián Enríquez comienzan la vuelta de la fase grupos.

Cipo vuelve a la acción luego de la fecha libre y con ello comienza la segunda vuelta de la fase de grupos. Por la fecha 10, enfrentará a Atenas de Río Cuarto en La Visera de Cemento . En el último duelo, el Albinegro también fue local, y cayó ante Juventud Unida de San Luis . Atenas , por su parte, viene de una victoria.

Este domingo, a las 15:30, Fernando Omar Marcos pitará el inicio del encuentro en el escenario de la calle O’Higgins. El juez oriundo de Bahía Blanca contará con la asistencia de Emiliano Bustos y Felipe Zonco, mientras que Kevin Nicolás Bustos completará la cuaterna.

La última vez que el bahiense arbitró al Capataz fue en la fecha 5 de este torneo, en Rincón de los Sauces donde Cipolletti venció 2 a 1 al Deportivo Rincón en el Moisés Gómez .

Deportivo Rincón vs Cipolletti Federal A

De cara a este duelo, el Albinegro llega con dos semanas de entrenamientos ya que purgó en la fecha 9, la jornada libre. En la previa, el equipo de Fabián Enríquez se encontró con dos derrotas seguidas: en Córdoba ante Argentino y en La Visera ante Juventud Unida, lo que llevó un periodo de análisis y trabajo en esos 10 días.

“Trabajamos bien estas dos semanas, muy fuerte, a doble turno. Nos hizo bien como grupo, como jugadores, venir de dos derrotas seguidas nos hizo mal, no estábamos preparados para eso”, dijo Andrés Almirón.

Así llegan Cipo y Atenas

Bajo ese contexto, Cipolletti se quedó en el quinto lugar de la tabla con 11 unidades, pero muy cerca de la zona de clasificación, lugar al que apunta a volver a meterse este si suma tres puntos. “Cuando perdés siempre se ve lo malo que pasa el equipo, cuando ganas todos dicen que el equipo está bien. Al perder se encuentran esos “manchones” en el equipo pero lo vamos a dar vuelta”, agregó el volante.

El conjunto de Río Cuarto viene de una victoria el último fin de semana en condición de visitante. Derrotó a Juventud Unida en San Luis por la mínima. Con esa victoria, subió a lo más alto de la tabla y lidera el grupo con 15 puntos. Lejos de casa, Atenas tiene dos victorias y dos derrotas. En la ida, en lo que fue la apertura del torneo, Atenas venció a Cipolletti 3 a 1.

La fecha del Federal A tuvo dos partidos adelantados de la zona: Argentino de Monte Maíz derrotó por 1 a 0 a Huracán Las Heras en Córdoba y Juventud Unida de San Luis empató 1 a 1 ante San Martín de Mendoza. El domingo el grupo se completa con el duelo en La Visera y el que se disputará en Russell, Mendoza. Allí Fadep enfrentará a Costa Brava a las 11:30.

El partido tendrá la transmisión radial de FM Master 105.5 junto a todas sus repetidoras, Canal 10 y Lu19 tendrán las señales radiales, televisivas y los canales de Youtube. Por la plataforma de streaming Cipo Pasión también se pasarán las imágenes del partido.