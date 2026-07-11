Tras perder con Cipo, la dirigencia de Juventud Unida echó al técnico

El equipo de San Luis está último en la zona 3 y sin chances de clasificación a falta de una fecha para terminar la fase regular.

Luego del 0-1 ante Cipo , por la fecha 17 del Federal A , el Club Atlético Juventud Unida Universitario comunicó oficialmente que Hernán Vázquez ya no es más el director técnico de la institución.

El club sanluiseño informó esta tarde que el entrenador dejó de ser el responsable del plantel profesional, en un contexto de magros resultados que dejaron al equipo sin chances de pelear por el ascenso directo.

A través de un breve comunicado, la dirigencia expresó: "Agradecemos el compromiso, el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa al frente del plantel profesional", y sumó: "Le deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos que emprenda en el futuro".

La salida del entrenador se da en un momento más que delicado para el conjunto puntano, que marcha en el último puesto de la zona 3 con un saldo de apenas 3 victorias, 7 empates y 5 derrotas en lo que va de la fase regular. Con solo una fecha por disputarse, el equipo ya no tiene chances matemáticas de meterse entre los cuatro primeros que clasifican a la zona campeonato, ni siquiera podría alcanzar el mejor quinto puesto entre los grupos de nueve equipos.

De esta manera, Juventud Unida Universitario deberá afrontar la Reválida, instancia en la que los clubes primero pelean por mantener la categoría y, en segundo término, por el segundo ascenso. Un panorama adverso que terminó por sellar la suerte del entrenador, aunque desde la institución destacaron su entrega y labor durante el ciclo.

Ahora, la dirigencia deberá definir los pasos a seguir para encarar el cierre del torneo, mientras los hinchas esperan respuestas en un año que ya no tiene objetivos mayores que evitar complicaciones mayores en la tabla del descenso.

De esta manera, Juventud es el cuarto equipo de la zona 3 que cambia a su DT en el primer semestre. Los otros fueron Huracán Las Heras, San Martín de Mendoza y Deportivo Rincón.