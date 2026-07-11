Cipo y un triunfazo en San Luis para sellar la clasificación

Con este resultado, al albinegro sigue primero a falta de una fecha y se aseguró su lugar en la zona Campeonato.

Por la fecha 17 de la fase regular del Federal A, Cipo se impuso como visitante a Juventud Unida Universitario en San Luis. Con el 1 a 0 por el gol de Gonzalo Lucero, el albinegro clasificó a la zona Campeonato a falta de una fecha.

El Capataz tendrá libre en el último capítulo y le alcanzaba con un punto, pero tuvo personalidad para ganar afuera por segunda vez en el año y ya no depende de otro resultado. Si bien esta clasificación implica que ya mantuvo la categoría, el sueño del ascenso vuelve a asomar.

El primer tiempo fue parejo, cerrado y con pocas situaciones. Cipo no dejó jugar al rival, que además mostró las limitaciones con la pelota que lo llevaron a ser el peor de la zona 3.

Cipo hizo un partido inteligente en los primeros 45', no tuvo sobresaltos y Facundo Crespo apenas tuvo que descolgar un par de centros.

En la defensa del equipo local, Franco Gómez entró por el lesionado Eber Garro, mientras que Lautaro Figueroa fue amonestado por un pisotón y se salvó de la roja solo porque el árbitro Lucas Cavallero quiso.

En el arranque del segundo tiempo, Juventud mejoró y estuvo cerca de abrir el marcador. Francisco Aman se escapó por derecha a la espalda de Nehuén García y su remate al primer palo fue atajado por Crespo.

El empuje del local se fue diluyendo y con los cambios Cipo se acomodó de nuevo. Sobre los 24', Peralta le bajó una pelota al ingresado Nahuel Luna, que en sus primeros minutos estuvo a punto de marcar pero no pudo con el arquero rival.

Minutos más tarde, Luna convirtió pero el gol fue anulado por posición adelantada.

Llegando a los 36', el delantero que ingresó en el segundo tiempo volvió a ser importante. Bajó de cabeza un pelotazo frontal y por la medialuna del área apareció Gonzalo Lucero para tocar de zurda al palo derecho del arquero, que quedó parado.

El festejo del volante ofensivo junto a todo el plantel dio la sensación de misión cumplida.

Juventud no tuvo otra que salir a buscar el empate y allí hubo dos atajadas fenomenales de Crespo que mantuvieron el arco en cero.

SÍNTESIS

Juventud Unida: Julián Lucero; Eber Garro, Fabricio Ojeda, Benenati, Lautaro Figueroa; Noguera, Gómez, Lautaro Pérez, Sosa; Francisco Aman y Juan Martín Amieva. DT: Hernán Vázquez

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico y Nehuén García; Andrés Almirón, Marco Pérez, Gonzalo Lucero y Luciano Gutiérrez; Martín Peralta y Federico Acevedo. DT: F. Enríquez.

Gol: ST 36 Gonzalo Lucero

Cambios: PT 20 Franco Gómez por Éber Garro (Ju). ST 13 Cristian Chavarría y Lautaro Lucero por Sosa y Amieva (Ju), 18 Nahuel Luna y Leandro Vella por Acevedo y Almirón (C), 26 Martín Dorato por Ojeda (Ju), 36 Valentín Flores y Yago Piro por Peralta y G. Lucero (C).

Árbitro: Lucas Cavallero

Cancha: Mario Sebastián Diez