Mundial 2026: Una artista con raíces en Río Negro sería la elegida para cantar el himno

En la previa de la final del Mundial 2026, periodistas argentinos escucharon el ensayo del himno y se reforzaron los rumores sobre quién es la artista elegida.

En el estadio de la final del Mundial 2026, una artista vinculada a Río Negro ensayó el himno. ¿Será la elegida?

La expectativa por la final del Mundial 2026 crece a paso firme y, en las últimas horas, una novedad sacudió el panorama artístico y deportivo. El misterio sobre quién cantará el himno argentino pudo resolverse de manera accidental, cuando móviles de TV en el estadio escucharon el ensayo. La artista que afinaba la canción patria tiene fuertes vínculos con Río Negro .

Según advirtieron los periodistas argentinos que se encontraban en el estadio MetLife , este sábado se escuchó a María Becerra ensayando el himno en el lugar que albergará la final entre Argentina y España. No hay confirmación oficial, pero se fortaleció el rumor de la elección de la cantante, quien en las últimas horas había modificado su agenda de shows. Las otras artistas que suenan para cantar el himno son Soledad Pastorutti y Lali Espósito.

La artista conocida como "La nena de Argentina" tiene un trasfondo familiar íntimamente ligado al territorio rionegrino. El lazo familiar de la cantante se remonta a sus abuelos: Jacobo Becerra , oriundo de Río Negro , y Estelina del Carmen Gómez , nacida en la provincia de Neuquén . Ambos se instalaron inicialmente en Luis Beltrán y luego se mudaron a Choele Choel .

En ese entorno nació y se crió su padre, Pedro Becerra. La vida de la familia en el Valle Medio estuvo marcada por las dificultades económicas, habitando en una vivienda humilde y trabajando desde temprana edad para salir adelante.

María Becerra sería la elegida para cantar el himno de Argentina antes de la final del Mundial 2026.

Una historia de superación y medicina

Cuando el padre de la cantante tenía solo 16 años, su abuelo Jacobo falleció debido a una afección cardíaca. Esa pérdida impulsó a Pedro a estudiar enfermería y, posteriormente, a formarse como médico cardiólogo, teniendo al doctor René Favaloro como gran referente.

“Mi abuela se quedó sola, criando a 10 hijos. Ellos vivían en una casita de barro, y la realidad es que vivían trabajando. Mi papá ha trabajado desde chico, y la verdad es que Luis Beltrán, Choele Choel, y Río Negro en general, le han dado tanto a mi familia y por eso los recuerdo con tanto amor”, recordó María Becerra en declaraciones recuperadas por la fan page Reconstruyendo la historia de Luis Beltrán.

La música en la sangre y el lazo regional

El talento musical de la joven tiene antecedentes en la región. Los Becerra siempre estuvieron vinculados al arte: tocaban la guitarra de oído y cantaban. Incluso su padre tocaba la zampoña en una agrupación en el centro de Río Negro.

Por su parte, su abuelo se desempeñaba como bodeguero de los salesianos, cuidando los vinos de la zona. Falleció en febrero de 1975, exactamente 25 años antes del nacimiento de la intérprete, ocurrido en febrero de 2000.

A pesar de su proyección global, la artista mantiene un vínculo directo con el territorio. Ha recorrido las bardas de Choele Choel, Lamarque, estuvo en San Antonio Oeste y las playas de Las Grutas, consolidando un sentido de pertenencia que hoy, ante la posibilidad de cantar el himno en la final del mundo, resuena con fuerza en toda la región.