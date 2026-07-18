La emoción de los Veteranos por la Selección Argentina: "El pueblo mismo"

Rubén Pablos, director de Veteranos de Guerra de Malvinas provincial, destacó el impacto del mensaje del equipo tras el triunfo ante Inglaterra.

La bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” llegó a los jugadores tras el triunfo ante Inglaterra.

Hay imágenes que trascienden el deporte y se convierten en parte de la memoria colectiva de un país. Para Rubén Pablos , director de Veteranos de Guerra de Malvinas de Río Negro , la bandera argentina con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" desplegada por los jugadores de la Selección tras la histórica victoria frente a Inglaterra fue una de ellas.

La imagen recorrió el mundo, tras un partido visto por unas 100 millones de personas, según reportes de medios internacionales. La bandera desató la polémica e incluso hubo reclamos oficiales del gobierno del Reino Unido para que los futbolistas que la portaron sean sancionados ya que la FIFA prohíbe las expresiones políticas.

La exposición de la bandera , ingresada al estadio por un grupo de hinchas argentinos, reavivó el reclamo argentino por la restitución de las islas usurpadas por Gran Bretaña.

El excombatiente rionegrino confesó que al ver la bandera durante la celebración, tras el triunfo por 2-1, la emoción fue imposible de contener. "Fue muy fuerte. Creo que si alguien lo hubiese planificado, no habría salido tan bien como ocurrió. Son esas cosas que nacen del corazón", expresó el referente al recordar el momento que recorrió el mundo.

El valor simbólico de un gesto espontáneo

Pablos sostuvo que la actitud de los futbolistas fue mucho más que una celebración deportiva. Para él, representó la identificación de la Selección con el sentimiento popular y con una causa que los veteranos llevan décadas defendiendo.

"Ellos levantaron esa bandera para decir: 'Estamos con el pueblo, somos el pueblo mismo'. En Argentina el fútbol deja de ser solamente un deporte y se convierte en un hecho cultural que nos representa a todos", afirmó a LU19.

El director de Veteranos recordó que, tras la guerra de 1982, existió un proceso de "desmalvinización" que intentó relegar la causa al olvido y reducirla únicamente al conflicto bélico.

Frente a ese escenario, destacó que los excombatientes asumieron la tarea de mantener viva la memoria y de instalar nuevamente a Malvinas como una causa histórica y de soberanía nacional.

"Nuestro mayor dolor era que no se olvidara a nuestros compañeros caídos. Peleamos para que Malvinas volviera a estar en la agenda pública y en el corazón del pueblo, no como una guerra de la dictadura, sino como una causa nacional que tiene más de 200 años de historia", remarcó.

Un partido con una carga distinta

Para Pablos, el triunfo frente a Inglaterra estuvo cargado de un significado especial. Aclaró que nunca debe confundirse un partido de fútbol con una guerra, pero reconoció que tanto la gente como los propios jugadores sintieron que ese encuentro tenía una carga simbólica distinta.

"Desde el himno se notó que era otro partido. Se jugó con una entrega enorme porque todos entendían que era mucho más que fútbol", señaló sobre el desempeño del equipo en la cancha.

Impacto internacional y un mensaje de unión

El referente de los Veteranos también consideró que la repercusión internacional del gesto de la Selección podría abrir una nueva etapa para el reclamo argentino. Mencionó incluso que medios británicos reflejaron el debate generado tras la aparición de la bandera. En medio de una ola de repudio, el diario The Guardian publicó un artículo expresando que Las Malvinas no pueden estar bajo dominio británico "para siempre".

"Creo que será un punto de inflexión. No significa que mañana recuperemos las Islas, pero sí que vuelve a instalarse una discusión internacional que nos beneficia", sostuvo.

Sobre el final de la entrevista, Pablos dejó un mensaje que fue más allá de Malvinas y del fútbol. Invitó a transformar la emoción y la unidad que despierta la Selección en un compromiso cotidiano con el país. "Ojalá tomemos algo de esa unión, de esa humildad y de esa fuerza para luchar, cada uno desde su lugar, por la Argentina que queremos. No pierdo la esperanza de que entre todos podamos construir ese país con el que soñaron nuestros próceres", concluyó.