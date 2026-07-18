Vecinos reclaman por el gas tras 19 años sin servicio: denuncian trabas burocráticas

Vecinos de Covicom llevan casi 20 años sin gas. Denuncian trabas por la falta de mensura y advierten riesgos por calefaccionarse con leña y electricidad.

Vecinos del barrio Covicom de Fernández Oro reclaman trabas para regularizar la situación del gas. (Foto: archivo)

Vecinos del barrio Covicom, en Fernández Oro , volvieron a visibilizar un reclamo histórico: la falta de acceso al servicio de gas natural . Según expresaron, la problemática se arrastra desde hace aproximadamente 19 años, sin respuestas concretas que permitan destrabar la situación.

El principal obstáculo, aseguran, está vinculado a la falta de regularización dominial de los terrenos. Las familias cuentan con tenencias precarias, pero no poseen aún la mensura definitiva ni los títulos de propiedad, lo que impide avanzar en gestiones formales para acceder al servicio.

Elizabeth Pérez , vecina del barrio, describió el escenario como una situación de incertidumbre permanente. En declaraciones a Canal 7, explicó que los habitantes se encuentran atrapados en un entramado burocrático que les impide avanzar en soluciones concretas.

“Estamos en un limbo documental. La cooperativa (Covicom) no puede actuar porque está inhabilitada, y nosotros, con la tenencia precaria, no podemos hacer los trámites por nuestra cuenta”, señaló. Esta situación, afirmó, bloquea cualquier posibilidad de solicitar el servicio de gas.

Elizabeth Perez, vecina. (Foto: gentileza Canal 7)

Riesgos cotidianos por la falta de gas

Mientras esperan una solución, los vecinos continúan calefaccionándose con leña y electricidad, lo que genera riesgos constantes. Pérez relató una experiencia personal que grafica la gravedad del problema que atraviesan muchas familias del sector.

“El año pasado, por no hacerle mantenimiento a la salamandra, se me incendió la mitad de la casa. Fue algo muy traumático”, contó. Además, remarcó que este tipo de situaciones no son aisladas y que el uso intensivo de leña es una constante en el barrio.

Uno de los puntos que más indignación genera entre los vecinos es que la red de gas pasa por las inmediaciones del barrio. Sin embargo, la imposibilidad de cumplir con los requisitos administrativos impide realizar la conexión domiciliaria.

“El gas pasa alrededor, no está lejos. Es un problema de papeles”, resumió Pérez. En ese sentido, los vecinos sostienen que el acceso al servicio podría resolverse si existiera una decisión política de contemplar la situación excepcional que atraviesan.

Los vecinos denuncian que la situación lleva casi dos décadas sin resolverse. Estefania Petrella

La mensura, clave para avanzar

Desde el barrio explican que la mensura definitiva es un paso fundamental para destrabar el conflicto. Sin ese proceso concluido, no pueden obtener los títulos de propiedad ni conformar una asociación que les permita gestionar el servicio ante la empresa proveedora.

“Si tuviéramos los lotes a nuestro nombre, podríamos organizarnos y pedir el gas. Incluso se podría gestionar una excepción, pero tampoco hay voluntad de avanzar en ese sentido”, planteó la vecina.

En cuanto a otros servicios básicos, la situación también presenta dificultades. Si bien en los primeros años se logró acceder al agua y la electricidad con la tenencia precaria, actualmente las condiciones se volvieron más exigentes y complejas.

“Antes era más fácil. Hoy, para pedir electricidad, te solicitan planos y otros requisitos que muchas familias no pueden cumplir. Hay gente a la que no le bajan la línea por falta de documentación”, detalló Pérez.

Denuncian que el servicio pasa a 800 metros de su barrio pero del lado de Cipolletti. Estefania Petrella

Un barrio consolidado que sigue esperando

Los vecinos remarcan que no se trata de un asentamiento reciente, sino de un barrio con casi dos décadas de existencia. En ese contexto, consideran que la falta de regularización y de acceso a servicios esenciales refleja una deuda pendiente por parte del Estado.

“Una cosa es un barrio que tiene dos o tres años, pero otra muy distinta es uno con 18 o 19 años sin resolver estos problemas”, cuestionaron. Además, señalaron que incluso el mantenimiento del alumbrado depende muchas veces de la organización vecinal.

Frente a este escenario, los habitantes del barrio Covicom reclaman una intervención urgente de las autoridades municipales y provinciales. El objetivo es destrabar los procesos administrativos y avanzar en una solución definitiva que garantice el acceso al gas.