De no acabar: la crisis institucional en Allen suma un nuevo capítulo

Este viernes debía sesionarse para designar a quien presida el Concejo Deliberante pero no consiguieron el quórum. Se incrementan los reclamos por las malas condiciones de la ciudad.

La ciudad de Allen atraviesa un mes intenso. El pasado 8 de julio, el Concejo Deliberante aprobó la suspensión transitoria del intendente Marcelo Román , en una sesión cargada de tensión política que quedará en la historia institucional de la ciudad por su impacto inmediato.

La medida se adoptó en el marco de la causa penal en la que el jefe comunal está imputado por los presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta, lo que derivó en un fuerte debate dentro del cuerpo legislativo.

Con seis votos a favor y tres en contra, el Deliberante resolvió avanzar en el apartamiento preventivo del intendente, aplicando el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que regula situaciones que comprometen el ejercicio del cargo. Por su parte, Román insistió en que la ordenanza aprobada carece de validez legal y redobló la apuesta con una denuncia penal contra los ediles que impulsaron la medida.

Esta situación tuvo su actualización esta semana cuando quien estaba al mando del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, asumió como intendente interino. Mediante un video difundido en redes sociales, el edil afirmó que la suspensión era una orden imperativa, inmediata y vigente. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, Figueroa lo de caprichoso y agregó: ''La ciudad no puede ser rehén de la situación procesal de un individuo''.

Por otra parte, el miércoles se conoció que el STJ rechazó la medida cautelar que presentó Román en marco del conflicto de poderes que atraviesa la localidad.

La oposición no dió quórum

Este viernes, la concejal Valeria Bezic (UCR), alineada a Román publicó un video exponiendo las ausencias que dificultaron la sesión extraordinaria que buscaba designar al nuevo Presidente del Concejo Deliberante, cargo que Bezic reclamó ya que en octubre de 2024, fue destituida de la presidencia del cuerpo deliberativo tras ser acusada de presunto mal desempeño en sus funciones, aunque conservó su banca como concejal. Posteriormente, la justicia rechazó un amparo legal que había presentado para intentar revertir su remoción de la titularidad del Concejo.

Críticas a la deficiencia de los servicios públicos

Vecinos de los barrios Progreso y Tiro Federal denunciaron en redes que pasaron toda la noche sin iluminación en sus calles. El reclamo vuelve a poner en el centro de la escena las falencias en los servicios públicos de la ciudad.

La falta de definiciones concretas no solo impacta en el plano político, sino también en el funcionamiento cotidiano del Municipio, donde distintas áreas esperan precisiones sobre la conducción administrativa.