Freno judicial: El STJ le dio la espalda a Román y se complica su futuro en la intendencia de Allen

El máximo tribunal resolvió dejar vigente la suspensión y resolvió darle trámite durante la feria judicial. Además pidió la intervención de la Procuración General.

El intendente de Allen, Marcelo Román , atraviesa momentos críticos en su vida política luego de que la Justicia provincial rechace la medida cautelar que presentó en marco del conflicto de poderes que atraviesa la localidad.

El jefe comunal insiste en que la ordenanza aprobada por seis concejales carece de validez legal y confirmaba en declaraciones radiales que además de no abandonar su cargo, presentaría una denuncia penal contra los ediles que impulsaron la medida que ordenaba su desplazamiento. Sin embargo el STJ confirmó este martes que no avalaba el planteo realizado.

No obstante esa decisión, el máximo tribunal de la provincia habilitó de modo excepcional la feria judicial para dar celeridad al trámite. Según se informó oficialmente, la causa tramita en la Secretaría de Causas Originarias y Constitucional del STJ Nº4. Desde el STJ, se indicó que se ''en el fallo se negó la cautelar porque su objeto se superpone con la cuestión de fondo que se debate en el expediente”.

Según el criterio restrictivo que sostiene el STJ, hacer lugar a la medida solicitada por el intendente Román “implicaría adelantar la decisión final del pleito, algo que la doctrina del Cuerpo descarta cuando se cuestiona la validez de una norma y prima la presunción de legalidad de los actos del Estado”. La resolución emitida durante las últimas horas cita como antecedentes los precedentes "Colegio de Abogados", "Orticelli" y "Concejales".

Los próximos pasos en la Justicia

Desde el Poder Judicial remarcaron que, pese al rechazo de la cautelar, se habilitó la feria judicial para el expediente, en atención a la naturaleza de la cuestión planteada.

Además se corrió vista a la Procuración General para que se expida sobre la naturaleza jurídica del planteo, dado que Román invocó de manera conjunta una acción de inconstitucionalidad y un conflicto de poderes. La Procuración General también deberá dictaminar sobre la competencia del STJ para entender en el asunto.

La suspensión en el Deliberante y la resistencia de Román

El cuerpo legislativo aplicó las facultades del artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que lo habilita a disponer la suspensión preventiva del intendente hasta que exista una sentencia definitiva en el proceso penal. El proyecto fue aprobado por mayoría, registrando seis votos por la afirmativa y tres por la negativa.

Los concejales respaldaron la medida al sostener que existen motivos suficientes para avanzar con el apartamiento temporal mientras continúan los procesos administrativos y políticos.

Tras una sesión extraordinaria, por mayoría los concejales de Allen aprobaron la suspensión del intendente Marcelo Román.

ATE declaró el estado de alerta

En medio de este panorama, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió declararse en estado de alerta, asamblea permanente y movilización frente a lo que considera un riesgo para la estabilidad laboral.

El sindicato advirtió que la crisis institucional puede afectar el normal desarrollo de la actividad administrativa y poner en peligro los derechos y garantías de los trabajadores municipales.

La medida gremial se suma así al complejo escenario político, incorporando un nuevo frente de conflicto que aumenta la presión sobre las autoridades en un momento de alta sensibilidad institucional.

Reclamos por definiciones urgentes

Por su parte, el delegado municipal Miguel Seguel explicó que representantes del gremio se presentaron en la Municipalidad para exigir explicaciones formales sobre el estado actual de la administración.

Indicó que las declaraciones cruzadas entre los distintos sectores políticos generan mayor incertidumbre y dificultan el normal funcionamiento de las secretarías y dependencias municipales.

Además, advirtió que la falta de certezas afecta directamente tanto a los trabajadores como a la comunidad, que depende de servicios esenciales que podrían verse resentidos en este contexto.