Anunciaron un nuevo corte de agua en Fernández Oro: cuándo y a qué hora
Aguas Rionegrinas instalará una nueva bomba de impulsión en toma de agua sobre el río. Todos los detalles.
Un corte programado en el suministro de agua potable pone en alerta a los vecinos de la ciudad de Fernández Oro ya que deberán hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias, priorizando el consumo esencial y la higiene personal hasta la total normalización del servicio.
Aguas Rionegrinas interrumpirá el suministro de agua potable en toda la localidad de Fernández Oro debido a trabajos programados para la puesta en funcionamiento de una nueva bomba de impulsión en la captación del río.
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La intervención se extenderá desde las 12 y hasta las 14 horas ya que los trabajos a realizar serán: la instalación del nuevo tablero eléctrico y la ejecución de una nueva acometida para la colocación del seccionador. Dichas tareas son indispensables para habilitar el funcionamiento del nuevo equipamiento y optimizar la operatividad del sistema de captación y distribución de agua potable.
El ente informa además que ante consultas, dudas o reclamos, se encuentran disponibles la línea gratuita 0800 999 24827 y el WhatsApp 2920 402808.
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