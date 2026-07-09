¿Te faltan las difíciles del Mundial? El plan de este sábado en Fernández Oro para liquidar el álbum

El ex kiosco “Del Gallego” organiza un nuevo intercambio de figuritas del Mundial 2026 en el Centro Cultural de Fernández Oro.

La actividad comienza a las 14 horas y se extenderá hasta las 19 horas en el centro Cultural GFO. Foto: Gentileza.

Este sábado 11 de julio es un día un poco más largo ya que habrá que esperar hasta las 22 horas para ver a la Selección Argentina . A tono con el clima mundialista, el emblemático ex kiosco "Del Gallego'', organizó un nuevo encuentro de intercambio de figuritas.

Esta iniciativa comunitaria cuenta con el apoyo del Municipio ya se convirtió en un clásico de la ciudad y busca reunir a grandes y chicos en torno al sano hábito del canje.

La cita tendrá lugar este sábado 11 de julio, ideal para aprovechar la tarde ya que comienza a las 14 horas y se extenderá hasta las 19 horas en el centro Cultural GFO, ubicado en calle Don Bosco 440. La entrada es libre y gratuita.

Mate, reposera y premios para los que completen el álbum

Tal como sucedió en las tres ediciones anteriores, se puede asistir con mate y reposera para disfrutar de una jornada al aire libre y en comunidad. La propuesta va más allá del simple intercambio: busca ser un punto de encuentro social entre los orenses.

El organizador, Sergio Aguilera, dialogó con LM Cipolletti, comento que ya llevan más de 14 años realizando juntadas y canjes de figuritas. En la última edición, reunieron más de 250 niños, jóvenes y padres que pasaron una tarde diferente y en familia.

El objetivo de este encuentro es fomentar las actividades familiares y para continuar con el clima mundialista, habrá premios para quienes completen el álbum allí. Además, servirán la clásica chocolatada para todos los niños presentes.

Para garantizar que el evento mantenga su esencia original, se recuerda la condición fundamental: está estrictamente prohibida la comercialización de figuritas en el predio. La premisa es la ayuda mutua, el mano a mano y el canje transparente bajo el lema de "cambiar la que te sobra por la que te falta".

Del despacho al Club Social: una pasión que une al pueblo

Mabel Yahuar, la intendenta de Los Menucos, tiene 66 años y se convirtió en la verdadera “figura” del pueblo rionegrino. En la previa del Mundial 2026, la funcionaria decidió ponerse la 10 con un objetivo claro: "sacarle una sonrisa a los chicos".

Súper futbolera, hincha de Boca y apasionada por la Selección, organiza encuentros masivos para intercambiar figuritas, sortea paquetes y promete un regalo sorpresa para quienes completen primero el álbum de Panini.

Llenar el álbum... ¿virtual?

El álbum virtual del Mundial 2026 ya se puede descargar y promete convertirse en una de las grandes atracciones para los fanáticos. Esta versión digital replica la experiencia tradicional, pero suma beneficios exclusivos. Entre ellos, la posibilidad de conseguir sobres gratis y avanzar sin gastar dinero real.

El álbum oficial de la Copa del Mundo 2026 ya está disponible en el Play Store de Android y App Store de iOS. Para obtenerla, hay que buscar "FIFA Panini Collection" y descargarla gratuitamente. A cada usuario se le asignan dos sobres de regalo diarios, cada uno con cinco figuritas, una cantidad menor que el formato físico.

Sin embargo, para avanzar con el proceso de completar el álbum más rápido, cada usuario podrá crear grupos de intercambio con amigos o cambiar figuritas con otros coleccionistas de cualquier parte del mundo.