¡Esta es Mundial! La intendenta que junta figuritas y organiza encuentros para llenar el álbum con los chicos

Sortea sobres y promete un premio sorpresa al primero que complete la creación de Panini en Los Menucos . Hasta tienen grupos de chat. "Todos quieren cambiarme figuritas, sacarles una sonrisa a los chicos es lo más lindo ".

Mabel Yahuar , la intendenta de Los Menucos , tiene 66 años y se convirtió en la verdadera “figura” del pueblo rionegrino. En la previa del Mundial 2026, la funcionaria decidió ponerse la 10 con un objetivo claro: "sacarle una sonrisa a los chicos" .

Súper futbolera, hincha de Boca y apasionada por la Selección , organiza encuentros masivos para intercambiar figuritas, sortea paquetes y promete un regalo sorpresa para quienes completen primero el álbum de Panini.

La iniciativa nació por la necesidad de ordenar una pasión que desbordaba su propia casa . "Nos conocemos todos, es un pueblo medianamente chico. El mundial anterior los chicos venían a mi vivienda a cambiar a las 2 de la tarde, a las 5, a las 19 o a las 22. Para organizar un poco, decidimos hacerlo en el club Social y Deportivo", relata Yahuar a LM Cipolletti .

Los Menucos Figuritas

Con sus hijos lejos de la localidad y sus nietos en Viedma y Buenos Aires, la intendenta volcó todo ese cariño en los niños de su comunidad.

Del despacho al Club Social: una pasión que une al pueblo

La jefa comunal no se limita a gestionar; ella participa activamente de la movida. "Tengo mi álbum, ando con él en el maletín", confiesa entre risas.

Incluso los empleados municipales aprovechan la jornada laboral para comentarle las “figus” que les faltan. Fuera de la oficina, los chicos que salen de la escuela la buscan directamente para cambiar.

La próxima juntada

El próximo gran encuentro será este lunes a las 17 en el Club Social y Deportivo, ubicado frente al Municipio (calle Santiago del Estero y Buenos Aires). Para esta jornada, que se planificó en un día feriado para que no coincida con las actividades deportivas semanales y habrá chocolate con facturas, sorteos de álbumes y paquetes.

"Voy comprando y juntando para sortear. Me quedé sin nada, me quedan 10 paquetitos ahora, pero voy a ver si llegan más sobres porque los chicos se re entusiasman", detalla con alegría.

Para Yahuar, esta actividad va mucho más allá de un simple entretenimiento infantil. "Hay que desdramatizar un poco y humanizar a una sociedad tan crispada, donde los adultos están todo el mundo apurado con todo lo que está pasando", reflexiona.

Los Menucos figuritas (1)

Los encuentros en el club demostraron ser un espacio de integración familiar: "No solo van niños, van familias enteras, papás, abuelos y mamás a compartir".

La intendenta, que ya completó el álbum del mundial pasado, admite que la figurita difícil todavía no le tocó. "La de Messi no me toca, una pena", bromea y recuerda que en el Mundial anterior tuvo que canjearla por otras para poder llenar su ejemplar.

Una gestión marcada por el amor al deporte

El fanatismo de Mabel por el fútbol no es ninguna novedad en la región. Se define como "bostera" y fanática de Lionel Messi. Sigue todos los partidos de Boca y no se pierde ningún detalle de la Selección, citas que mira sola junto a su marido, picadita de por medio y con los nervios lógicos de una hincha genuina.

Esa misma pasión se traslada a su gestión en Los Menucos, donde el apoyo al deporte es total. El pueblo cuenta con fútbol barrial toda la semana, fútsal femenino y tres equipos que compiten en la Liga Rionegrina.

Este fin de semana, el Club Social y Deportivo disputará un partido clave contra otros clubes de la región que será transmitido en vivo, contando, como siempre, con el acompañamiento de la intendenta más futbolera del país.