Una camioneta del DPA volcó y una familia despistó en la Ruta 22

Dos siniestros se produjeron con horas de diferencia en el mismo tramo, sin víctimas de gravedad entre los involucrados.

El viernes fue un nuevo día agitado sobre la Ruta Nacional 22 , uno de los corredores más transitados de la Patagonia norte. En apenas una jornada, dos accidentes de tránsito se registraron en el mismo tramo, entre Chimpay y Chelforó , con distintos protagonistas pero con un denominador común: la banquina como protagonista silenciosa de los siniestros.

El hecho de mayor impacto ocurrió durante la tarde, alrededor de las 18:20, en el kilómetro 1.047 de la Ruta Nacional 22, en el sector conocido popularmente como " La Cueva del Pavo ", en las inmediaciones de Chimpay. Una camioneta Volkswagen Saveiro perteneciente al Departamento Provincial de Aguas ( DPA ) protagonizó un despiste seguido de vuelco , terminando con sus ruedas apuntando al cielo sobre la banquina.

El conductor, un hombre de 48 años oriundo de General Roca, circulaba en dirección hacia Chimpay cuando, según su propio relato, perdió el control del vehículo al "morder" la banquina. La camioneta se cruzó hacia el carril contrario y volcó, generando la inmediata alarma entre quienes circulaban por el lugar.

La alerta llegó al celular de guardia del cuartel de Bomberos Voluntarios de Chimpay, que activó de inmediato el protocolo de emergencia.

vulco camioneta DPA Chimpay ruta 22 La saveiro era conducida por un trabajador del DPA oriundo de General Roca. No sufrió lesiones.

El conductor salió solo y estaba en buen estado

Para cuando llegaron los equipos de emergencia, el hombre ya había logrado salir del vehículo por sus propios medios. Personal médico del hospital local se hizo presente y constató que el conductor se encontraba consciente, orientado y sin lesiones de consideración.

Los bomberos procedieron a asegurar la escena y a realizar las tareas preventivas correspondientes para garantizar la seguridad del resto de los conductores que transitaban la ruta. Finalizada la intervención, la dotación retornó al cuartel. El personal de la Unidad 37 quedó a cargo del lugar hasta que se resolviera la situación del vehículo volcado.

Por la mañana, una familia de Lamarque

Horas antes, pasadas las 9 de la mañana, otro accidente había tenido lugar en el kilómetro 1.052 de la misma ruta, en el tramo entre Chimpay y Chelforó. Esta vez, el rodado involucrado era un Renault Fluence en el que viajaba una familia oriunda de Lamarque: una mujer de 31 años, un hombre de 51 y dos menores de edad, de 8 y 1 año respectivamente.

Según los primeros datos relevados por personal policial, el automóvil circulaba en dirección al Alto Valle cuando un camión con patente chilena realizó una maniobra de sobrepaso. La conductora, ante la situación, perdió el control del vehículo y el Fluence terminó despistando hacia la banquina contraria. A diferencia del accidente vespertino, en este caso el rodado no llegó a volcar.

despiste auto ruta 22 Por la mañana, una familia que viajaba en su vehículo, sufrió un despiste producto de una mala maniobra de un camionero.

Los menores fueron trasladados por precaución

Pese a que el impacto fue de menor magnitud, los dos niños fueron trasladados de manera preventiva al hospital de la zona para descartar cualquier tipo de lesión que no resultara visible a simple vista.

En el lugar intervino personal de Seguridad Vial, que trabajó para ordenar el flujo vehicular y garantizar que la circulación por el sector no se viera gravemente afectada. El camión que habría desencadenado la maniobra no pudo ser identificado y se retiró del lugar sin detenerse.