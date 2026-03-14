Ruta 22: choque y vuelco cerca de Chimpay dejó cuatro hospitalizados

Un intento de sobrepaso en la Ruta 22 terminó en un fuerte choque. Una camioneta volcó y cuatro personas fueron trasladadas al hospital.

Un fuerte siniestro vial se registró durante la noche del viernes sobre la Ruta Nacional 22 , en cercanías de la localidad de Chimpay , y dejó como saldo cuatro personas hospitalizadas y dos conductores con lesiones de carácter leve . El hecho ocurrió minutos después de las 20:30, a la altura del kilómetro 1050, en un tramo muy transitado del Valle Medio rionegrino.

El accidente involucró a dos vehículos que circulaban en sentidos opuestos y derivó en una colisión semi frontal seguida del vuelco de uno de los rodados, lo que generó momentos de gran tensión para quienes transitaban por la zona y obligó a la intervención de los servicios de emergencia.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada en el lugar, uno de los vehículos involucrados fue un Chevrolet Corsa conducido por un hombre mayor de edad que regresaba hacia Lamarque, su ciudad de origen. El conductor había salido desde General Roca y transitaba por la Ruta 22 cuando, en el tramo cercano a Chimpay , intentó realizar una maniobra de sobrepaso .

Uno de los vehículos intentó hacer un sobrepaso mientras venía otro por el carril contrario.

Según la información disponible, el automovilista buscó adelantar a un camión que circulaba en la misma dirección. Sin embargo, durante la maniobra perdió el control del vehículo. Como consecuencia, el Corsa comenzó a desplazarse hacia la banquina contraria y terminó invadiendo el carril opuesto.

En ese momento circulaba en sentido contrario una Renault Duster, cuyo conductor se dirigía desde Chimpay hacia la zona conocida como Base 7, también identificada como Chimpay 2. El encuentro entre ambos rodados derivó en una colisión semi frontal que provocó importantes daños en los vehículos.

Bomberos Chimpay Personal de emergencias de Chimpay acudieron al lugar, pasadas las 20:30 del viernes. Archivo

Un vehículo terminó volcado sobre la ruta

Tras el impacto, la Renault Duster terminó volcando sobre el propio carril de circulación y quedó con las cuatro ruedas hacia arriba sobre la calzada. La escena evidenciaba la violencia del choque y obligó a una rápida intervención de quienes llegaron primero al lugar para asistir a los ocupantes.

El conductor de la Duster viajaba solo y, pese a la magnitud del vuelco, sufrió lesiones leves. Fue asistido en el lugar mientras se realizaban las primeras tareas de asistencia y control del tránsito.

En tanto, el conductor del Chevrolet Corsa también resultó con heridas de menor consideración. Sin embargo, en ese vehículo viajaban otros tres ocupantes: su hija y dos menores de edad. Los tres fueron trasladados preventivamente al hospital de Chimpay para ser evaluados por el personal médico.

Hospital Chimpay Dos adultos y dos menores de edad fueron trasladados al hospital de Chimpay para observaciones. Se encuentran fuera de peligro. Archivo

Intervención de los servicios de emergencia

Tras el choque, personal de emergencias y de seguridad acudió rápidamente al lugar del siniestro para asistir a los involucrados, ordenar la circulación y realizar las primeras actuaciones para determinar con precisión cómo se produjo el accidente.

Durante varios minutos el tránsito se vio afectado en ese sector de la Ruta 22, mientras se llevaban adelante las tareas de asistencia y se retiraban los vehículos siniestrados.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer la dinámica exacta del hecho. No obstante, la principal hipótesis indica que la maniobra de sobrepaso realizada por el conductor del Corsa habría desencadenado la pérdida de control del vehículo y el posterior impacto con la camioneta.

Los ocupantes de ambos vehículos se encuentran fuera de peligro y bajo seguimiento médico, mientras las autoridades continúan con la investigación para esclarecer todos los detalles del siniestro.