Rodrigo Buteler criticó a Roca por la situación de la Ruta 22

El intendente de Cipolletti aseguró que los reclamos judiciales del municipio para evitar los pasos elevados en Ruta 22 alejaron a Roca del "boom" Vaca Muerta.

El intendente Rodrigo Buteler criticó al Municipio de Roca por su postura frente a la obra de la Ruta 22.

El intendente de Cipolletti , Rodrigo Buteler , salió al cruce de críticas por un supuesto "favoritismo" de la Provincia al definir inversiones y advirtió que la ciudad tiene mayor desarrollo económico que Roca por las trabas que las intendencias de Martín Soria y María Emilia Soria pusieron a las obras en la Ruta 22 .

"Nosotros no tenemos un problema vial como pasa con Roca, que el haberse opuesto a la terminación de la 22 de alguna manera le genera cierta lejanía de Vaca Muerta ", afirmó Buteler.

Ante el traspaso del control de la Ruta 22 de Nación a Provincia, la intendenta María Emilia Soria reclamó a Provincia que el tramo que pasa por Roca sea prioridad. “Percibimos este traspaso a la administración provincial como una gran oportunidad para solucionar el problema. Celebro esta transferencia, que representa una posibilidad real de mejorar la seguridad vial en la traza de la Ruta 22”, aseguró.

Soria "puso a disposición" de la Provincia el proyecto de autovía "que ya había sido presentado por el Municipio ante la Dirección de Vialidad Nacional en 2020 y en 2021".

Ruta 22 La autovía de la Ruta 22 aún no atraviesa Cipolletti y Roca.

Buteler, por su parte, recordó que Roca trabó en la Justicia el avance del proyecto original de ampliación por la creación de pasos elevados que dividían la ciudad. Y sugirió que la postura histórica del Municipio roquense respecto del proyecto de la autopista terminó perjudicando su conectividad: "Posiblemente, si no se hubiese opuesto a la Ruta 22 y la ruta estuviese terminada, sería otra historia", afirmó a LU18.

La postura de Cipolletti por la Ruta 22

La obra de la Ruta 22 en el acceso a Cipolletti, sin embargo, también se frenó por acción del Municipio. Tanto la administración de Aníbal Tortoriello como la de Claudio Di Tella se opusieron al diseño de pasos elevados presentados originalmente por Nación entre el acceso a la Isla Jordán y la rotonda con Ruta 151.

El Municipio cipoleño alentó un desvío de la Ruta 22 hacia el norte y la creación de una avenida con semáforos como la avenida Mosconi de Neuquén (la ex multitrocha de la 22). Hubo gestiones ante Vialidad Nacional y también presentaciones judiciales.

El gobierno cipoleño, al igual que el de Roca, sostuvo que los pasos elevados dificultarían la conectividad norte-sur. En el caso de Cipolletti, por ejemplo, la obra aislaba una escuela rural, por lo que se presentaron diversos proyectos a Vialidad Nacional. Luego, el gobierno nacional que encabeza el presidente Javier Milei dispuso la paralización de las obras públicas.

El crecimiento de Cipolletti

Buteler sostuvo que el crecimiento de Cipolletti no responde a una "arbitrariedad en la distribución de recursos" por parte de la provincia, sino a un ordenamiento interno de las arcas municipales. En este sentido, contrastó la capacidad de ejecución de obras entre ambas ciudades hermanas.

A pesar de las diferencias en la gestión de infraestructura, Buteler reconoció que existen deudas históricas que unen a las dos ciudades más grandes del Alto Valle. "Los caños han cumplido su vida útil; es una problemática que compartimos entre Roca y Cipolletti", admitió respecto a las redes de agua y cloacas.

No obstante, marcó una diferencia en la actitud política ante el conflicto: "Nosotros colaboramos siempre desde lo positivo, somos constructivos y nos ayudamos mutuamente con la provincia para resolver los problemas".

Finalmente, Buteler habló de dos de sus políticas de seguridad barrial, informando que ya llevan "25 aguantaderos demolidos con topadora" en lo que va de su gestión. Mencionó también la erradicación de los "trapitos" en los semáforos, una política de "involucramiento netamente municipal" que busca diferenciar de la labor policial o judicial.