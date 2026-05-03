Allanamientos por amenazas armadas destapan un arsenal y droga en dos localidades del Alto Valle

La investigación por abuso de arma derivó en operativos con secuestro de armas, municiones y estupefacientes.

Los operativos se llevaron a cabo en dos localidades del Alto Valle durante el fin de semana largo. Foto: Gentileza.

Una investigación que comenzó por una denuncia de abuso de arma y amenazas terminó en una serie de allanamientos con resultados contundentes en Villa Manzano y San Isidro .

El hecho que originó la causa ocurrió el 16 de abril por la noche , cuando un hombre que caminaba con sus hijos fue amenazado de muerte por dos sujetos armados en la vía pública.

A partir de los testimonios recolectados, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores y los vehículos utilizados, lo que permitió avanzar con las primeras medidas judiciales .

En un primer allanamiento, se secuestraron un arma de fuego, municiones y droga, entre ellas marihuana y cocaína fraccionada.

Nuevos allanamientos y más secuestros

La causa avanzó y este viernes se realizaron nuevos procedimientos en San Isidro, ordenados por el Ministerio Público Fiscal.

Como resultado, se incautó un arma de fuego calibre 9 milímetros, cargadores, municiones del mismo calibre, proyectiles calibre 22 y más estupefacientes.

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Una causa que se amplía

Aunque la investigación se inició por abuso de arma, los hallazgos derivaron en una causa paralela por infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737, con intervención de la Justicia Federal.

Investigación en curso

Las actuaciones continúan bajo la órbita judicial, mientras se analizan los elementos secuestrados y se profundiza la investigación sobre los implicados.

Escapó de un control en Ruta 22 y comenzó una persecución cinematográfica

Una intensa persecución tuvo lugar en General Roca luego de que un hombre a bordo de un Toyota Corolla evadiera un control policial sobre Ruta Nacional 22. El procedimiento requirió de la presencia de varios efectivos policiales del Cuerpo de Segurida Vial y de la Comisaría Tercera. El conductor pudo ser detenido finalmente en una zona de chacras.

El cinematográfico hecho ocurrió en horas del mediodía cuando agentes del Cuerpo de Seguridad Vial detectaron un vehículo que transitaba sobre la ruta sin patente. Al momento de detenerlo para un control, el conductor hizo caso omiso y se dio a la fuga realizando diversas maniobras.

Inmediatamente se inició una persecución por varias calles de la ciudad hasta que el hombre ingresó a una zona de chacras. Según lo que relataron desde la Policía de Río Negro, en medio del procedimiento, el sujeto puso en peligro la vida de uno de los oficiales por lo que hicieron uso del arma reglamentaria.

Finalmente fue interceptado en el sector de calle Nahuel Huapi, donde lo redujeron y luego, fue trasladado al hospital de Roca tras resultar herido.