Estalló Miguel Angel Parra en redes sociales tras una noche de terror

La dura queja del popular comunicador por una experiencia para el olvido y una situación general que no mejora y afecta a todos. “Después vienen los…”

Tan comprometido con la información como con la comunidad, Miguel Parra expresó su malestar en redes sociales por los riesgos que implica transitar de noche la ruta 151 .

Si bien es peligrosa a cualquier hora del día, por el deplorable estado del asfalto, la falta de iluminación complica aún más las cosas y de esto último se quejó el reconocido comunicador en su popular cuenta de Facebook .

“Desde Cinco Saltos a Cipolletti por ruta 151 la visibilidad por las noches es paupérrima. Casi nada de iluminación en los ingresos y en todo el trayecto. Parece que estamos en el siglo pasado todavía ”, disparó, embroncado, el querido MP.

“Tenes que ir adivinando por dónde vas, y a eso, se agregan las ondulaciones del pavimento y sus terminaciones bruscas hacia la banquina”, bramó sobre los múltiples inconvenientes que presenta la ruta.

"Después vienen los accidentes en la ruta 151"

“Después vienen los accidentes, con estadísticas negativas, sobre todo, de viajantes o turistas que no son de la zona…”, culminó su enérgica publicación.

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En contacto con LM Cipolletti, Parra extendió su argumentación. “Tuve que ir a Cinco Saltos y las entradas las tenés que adivinar... Y al regresar ni te cuento, de noche, de madrugada…”, comentó sobre el mal momento que pasó y la pesadilla que viven los vecinos que se trasladan a menudo por esa zona.

“Y de día la gente agarra velocidad y no sabe lo de las ondulaciones, por eso los accidentes”, lamentó.

¿Cambiará algún día algo en la ruta 151? El panorama, por lo pronto, es cada vez más oscuro...

Vuelven los peajes en la ruta 151

Finalmente, tras largos meses de reclamos, amparos judiciales y gestiones, el gobierno nacional tomó la decisión de transferir el control de las rutas 22 y 151 al gobierno de Río Negro. Una vez que se complete el traspaso y se terminen las obras pendientes, se instalarán peajes para financiar el mantenimiento.

El recuerdo negativo del Corredor Vial 29, que extendió el pago para cruzar a Neuquén mucho más allá del tiempo y los compromisos asumidos al concesionar la Ruta 22, y el costo de los peajes habilitados provocan que la decisión sea polémica, "pero necesaria" según aseguraron fuentes del Ejecutivo.

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La posibilidad de la vuelta del peaje estuvo latente desde que el gobierno rionegrino reclamó oficialmente a la Nación que terminase las obras pendientes en la Ruta 22 y avanzara con el reasfaltado de la Ruta 151. En caso contrario, se exigía el traspaso del control de ambos caminos.

El gobierno de Javier Milei, firme en su decisión de recortar la inversión en obras públicas y de avanzar en la privatización de las rutas, finalmente optó por transferir el control de ambos caminos. Este lunes habrá una reunión técnica en la provincia para definir la finalización de las obras.