Polémica en las redes: Miguel Parra explotó por un drama que alcanza a muchos cipoleños

“¿Quién controla esto? No todos ganan fortuna en sus trabajos. Un monoambiente o algo parecido te lo alquilan mas de 600 o 700 mil o el millón de pesos. ¡Una locura! La mayoría no gana más de 800 o 900 mil pesos en sus trabajos. Y si no te gusta, tenés que ir a buscar algo a la punta de la ciudad”, disparó el colega con indignación.