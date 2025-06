Carne con hueso: "Los precios no bajarán drásticamente", afirmó la Cámara de Comercio

La carne con hueso podrá ingresar a la Patagonia, sin embargo sostienen que la merma de los precios no serán considerables.

En Cipolletti, la noticia generó una serie de reacciones encontradas, particularmente en el sector comercial y en la industria cárnica. Según José Luis Bunter , presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti , esta medida traerá una baja temporal de los precios, lo cual será positivo para los consumidores, pero tendrá un impacto negativo en los productores locales. " Va a generar un impacto en una bajada temporal de precios, fundamentalmente en el sector y un impacto positivo para el consumidor ", explicó Bunter en diálogo con LM Cipolletti . Sin embargo, también advirtió que para los productores de la región será " muy difícil sostener la cantidad de animales que se tienen ", dado que no se podrán vender todos los cortes.

Una de las razones por las que la medida ha causado inquietud en la región es la diferencia en los costos de producción entre provincias. En la Pampa, donde los costos de funcionamiento son más bajos, los precios de la carne son considerablemente más económicos que en Río Negro y Neuquén . Bunter explicó que, aunque la medida pueda beneficiar al consumidor cipoleño por un tiempo, la diferencia de precios podría generar complicaciones para los productores locales. " Para el consumidor va a ser positivo, por lo menos esperemos que sea un tiempo prolongado. Y que después estos mayoristas no generen un incremento en la brevedad ", dijo.

Desde la Cámara de Comercio de Cipolletti mencionaron que impactará positivamente a los consumidores pero advirtieron que podría no sostenerse en el tiempo.

La resolución que habilita la entrada de carne con hueso establece que se podrá comercializar media res con hueso, siempre y cuando se retiren ciertos huesos, como el de la pierna y el de los cuartos. En esta primera etapa, la carne con hueso se distribuirá con un descuento de aproximadamente $200 por kilo de media res, aunque Bunter aclara que esta reducción no será significativa en todos los cortes. "En los cortes como el asado, por ejemplo, podría haber una disminución de $200 pesos por kilo, pero no se espera que los precios bajen drásticamente", añadió.

Impacto en la oferta y demanda

Otro punto a considerar es la capacidad de oferta, que en un principio será limitada debido a las restricciones en los cortes permitidos. Aunque se prevé una baja en los precios, la oferta de carne con hueso será restringida en esta primera fase, lo que podría generar un desajuste entre la demanda de los consumidores y la oferta de los productores.

Bunter destacó que aunque la medida pueda aliviar temporalmente los costos de los consumidores, no se espera que los precios caigan a niveles extremadamente bajos. "No va a haber capacidad de compra, porque la oferta es limitada en esta primera etapa. Así que no sé cómo va a funcionar esta reglamentación y cuáles serán los beneficios o perjuicios que pueda generar en los sectores", explicó el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti.

Desafíos a largo plazo

Si bien en el corto plazo los consumidores podrían ver una leve reducción en el precio de la carne, la medida también plantea desafíos a largo plazo para el sector productivo de la región. La entrada de carne con hueso desde otras provincias podría afectar la competitividad de los productores locales, que enfrentan costos más elevados debido a las condiciones geográficas y la logística en la Patagonia.

Además, los productores locales deberán adaptarse a nuevas normativas sanitarias y controles rigurosos, lo que podría aumentar los costos operativos y complicar aún más la situación económica del sector. "El impacto negativo en el sector productivo de aquí va a ser significativo. Va a ser difícil sostener la cantidad de animales, porque no se van a poder vender todos los cortes", concluyó Bunter.