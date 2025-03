¿Bajará el precio de la carne en el Alto Valle cuándo se levante la barrera sanitaria?

La carne con hueso ya no tendrá obstáculos para ingresar a la Patagonia.

Si bien aceptó que “la carne va a bajar” , aclaró que “eso no garantiza que los vecinos vayan a comprar el asado a 5 mil pesos el kilo” .

Poco antes de que trascienda de que tras un encuentro del gobernador neuquino, Rolando Figueroa, con el ministro de Economía, Luis Caputo surgió una tregua de tres meses para su implementación, Bunter estimó que la rebaja será efímera pues “al principio la tendremos un poco más barata y luego costará igual que ahora o más cara y traerá perjuicios a la región”.

Bunter.jpg

“Creemos que había otros caminos para generar esto que pedía la gente. Uno, por ejemplo, es el famoso corte neuquino que estaba antes de la barrera sanitaria e impedía que ingresaran la chiquizuela, el hueso redondo, la cadera… Sí pasaba el asado, la costeleta y la marucha. Y después, lo otro que cuestionamos es por qué no se pusieron de acuerdo e hicieron todo el país libre de aftosa, porque así no perderíamos esta calidad de status sanitario, ganábamos otra calificación”, argumentó contrariado, al igual que el gobierno neuquino, con la movida de Nación.

La cara visible de Comercio a nivel local explicó que si bien a partir de la polémica disposición el valor de la carne debería descender “al menos un 30 %”, recordó que existen muchos actores e intermediarios en la formación del precio y por ello dudó de que esos porcentajes se reflejen fielmente cuando el producto arribe en última instancia al mostrador.

“Debería bajar un 30 % pero no creo que lo hagan, el problema no está en el carnicero, está en la parte del intermediario, frigorífico o revendedor”, analizó.

En un mismo tono pesimista, indicó que probablemente “tengamos un veranito” en los precios, pero advirtió que difícilmente se sostenga en el tiempo “si no controlan esa parte del proceso”. Entonces, concluyó en que “la carne va a bajar pero después va a volver a subir. Tienen que controlar y regular los precios, no prohibir ni condicionar”, reiteró su convicción al despedirse.

¿Qué dijeron carniceros de la región?

LMNeuquén consultó a diferentes carniceros de la capital provincial sobre su opinión de la reciente resolución nacional 180/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial y coincidieron en que "abrir el mercado generará una baja en los precios".

Claudio del Mercado de Carnes, detalló que la norma aún vigente no permite el ingreso a Neuquén de carne desde La Pampa o desde Villa Mercedes, e insistió en que cuando se libere habrá un precio más competitivo de la carne con hueso, e incluso en la envasada al vacío. " Yo creo que va a ser muy positivo para la región. Me parece que es algo productivo para la región, donde va a haber más competencia y quizás el vecino no pueda tener más opciones de compra", dijo.

Carniceros sobre la barrera sanitaria.mp4

Por su parte, José, dueño de la carnicería "Lo de José" de la calle Gatica, opinó que espera que "esta vez se cumpla" la liberación de la barrera sanitaria, ya que aseguró que se viene "amagando" con esa determinación hace tiempo. Contó también que el precio del kilo de asado con hueso en su carnicería es de $22.500 pesos.

También Adolfo, de la carnicería Los Aromos en el Oeste capitalino recibió de buena manera la disposición nacional, postergada por tres meses. "Yo creo que es una buena medida y espero que baje un poco la carne, aunque una cosa es que no haya más barrera sanitaria y otra cosa que bajen los precios", opinó.

La medida del Gobierno Nacional de levantar la barrera sanitaria

La resolución nacional permitirá, si en estos tres meses las provincias no logran torcerle el brazo al gobierno de Milei, el paso de carne con y sin hueso desde zonas libres de aftosa con vacunación hacia los sectores del sur del país, donde no se aplicaba la vacuna.

Esta adecuación, definida en la Resolución 180/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, está en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y establece pautas sobre la maduración, empaque, procesamiento y transporte de carnes, así como requisitos sanitarios específicos para el material reproductivo.

El objetivo es garantizar la sanidad del ganado y la inocuidad de los productos, sin afectar la comercialización o el abastecimiento interno, ni el mantenimiento de los mercados con otros países.