La batalla por el nombre: un fallo que reconoce la identidad de una joven de Cipolletti

El nombre de una persona es mucho más que una simple etiqueta. Es la primera carta de presentación ante el mundo, la representación de su identidad , de su cultura y, en muchos casos, de sus raíces. Para una joven de Cipolletti, su nombre siempre fue un símbolo de su origen mapuche, pero un error administrativo la obligó a vivir con uno que no la representaba, hasta que un fallo judicial le permitió finalmente ser reconocida como siempre se vio a sí misma .

Sin embargo, cuando su padre realizó el trámite en el Registro Civil, el nombre que su madre había escogido nunca llegó a figurar en sus documentos oficiales. Según la versión que se conoció después, el funcionario encargado no entendió bien lo que él dijo, o quizás él no supo explicarlo correctamente. El resultado fue el registro de un nombre completamente diferente, uno que no tenía nada que ver con el elegido por su madre, ni con el que ella había tenido desde su primer día de vida.