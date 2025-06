Nevó en el Alto Valle y ya se siente la ola polar: pronóstico para el finde

Este sábado arrancó con una nevada en la zona del Alto Valle , aunque no había alcanzado a acumularse. De todos modos la humedad quedó marcada en el paisaje. Pero hay posibilidades de que se registren nuevas caídas de copos con el correr de las horas.

Nublado 28 junio 25.jpg

El frío será la constante en toda la jornada en la región de la confluencia. La mínima estará en 0º y la máxima llegará apenas a los 4º, con viento leve del este y sureste de hasta 31 km/h y ráfagas que llegarán a los 50.

El domingo seguirá con cielo nublado, pero no se esperan nevadas ni lluvias, aunque se intensificará el frío: la mínima alcanzaría -5º. El clima se mantendrá con esas condiciones hasta el viernes, con algunos períodos de sol.

El resto de la provincia

En la Cordillera también se esperan nevadas este sábado, tanto en Bariloche como en El Bolsón, donde las bajas temperaturas seguirán siendo una constante, ya que se prevé una mínima de -8º y una máxima de -4-. Lo mismo se registrará durante el resto de la semana, aunque sin nevadas.

En la Línea Sur también nevará al comienzo del sábado con mucho frío, con una mínima de -10º.

La nieve también podría llegar al Valle Medio y durante toda la jornada de este sábado con algunas lluvias. Incluso también el domingo podría nevar, con temperaturas que llegarían a los -5º. A partir del lunes asomará el sol, aunque el frío seguirá siendo el protagonista.

Del mismo modo, en San Antonio, Las Grutas y Viedma se aguarda la caída de nieve por la mañana y chaparrones durante la tarde, con temperaturas de entre -3 y 7º. El domingo se sería aún más crudo desde la madrugada hasta el anochecer. El lunes habría una mejoría, nublado pero con algo de sol, aunque continuará el tiempo fresco.

Recomiendan medidas por las heladas

El municipio de Cipolletti recordó las recomendaciones de la Dirección de Protección Civil por las bajas temperaturas para evitar accidentes.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que continúa ingresando aire frío con nevadas en Cordillera y vientos en toda la región. Descenso de la temperatura. Viernes 27 y sábado 28 de junio, rotan los vientos al sudeste con aire antártico desde el Atlántico. Probabilidad de lluvias y nevadas dispersas en los Valles, Meseta, Costa y Cordillera del norte patagónico. viento blanco. Hielo. Aire muy frío con heladas, fuertes el fin de semana y comienzos de la próxima.

Ojo con el monóxido de carbono

Ante la presentación de síntomas como sensación de mareo, dolor de cabeza, somnolencia, náuseas, falta de aire aconsejan: controlar los artefactos con gasista matriculados; la llama debe tener un color azul uniforme; encender y apagar los braseros y estufas a leña fuera de la casa; no utilizar el horno ni las hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente; dejar una puerta o una ventana entreabierta; no arrojar plástico, goma o metales al fuego; evitar mantener recipientes con agua sobre la estufa; controlar que los respiraderos no estén tapados; apagar brasas y llamas antes de dormir y ventilar la casa una vez por día.

El "asesino invisible"

El monóxido de carbono es un gas venenoso, sin color ni olor, por lo que se lo conoce como "el asesino invisible". Este gas se produce por la combustión incompleta del carbono presente en materiales tales como leña, carbón de leña, gas, kerosene, alcohol, gas oil, nafta.

La inhalación e intoxicación por monóxido de carbono produce que se emplace al oxígeno en el torrente sanguíneo por este gas. En consecuencia, la falta de oxígeno daña el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo.

Es importante resaltar que a través de la página de la empresa prestadora del servicio de gas Camuzzi, se puede consultar acerca de las gasistas matriculados en cada ciudad, garantizando un control correcto de los artefactos, ingresando a: https://www.camuzzigas.com/guia-de-tramites/gasistas-matriculados/.

Frío junio 25.jpg

Además, la Dirección de Protección Civil, ante el pronóstico emitido recomienda: al cruzar las calles realizarlo por las esquinas y mantener las manos fuera de los bolsillos para ayudar al equilibrio. En caso de perder el equilibrio, mantenerse alerta para apoyar las manos y proteger la cabeza. Caminar arrastrando los pies y más despacio de lo habitual. Si se usa bicicleta o moto tener cuidado al doblar en las esquinas ya que pierden adherencia y agarre.

Además, se solicita no arrojar agua sobre las veredas y/o dejar canillas abiertas durante la mañana, momento de temperaturas bajo cero. El agua se congela y genera una superficie peligrosa y resbalosa para transitar.

Para mantenerse informado acerca de las condiciones climáticas ingresar a través de https://www.aic.gob.ar/.

Para más información ingresar a través de www.cipolletti.gob.ar.