Se olvidó la tarjeta en el cajero y el de atrás le vació la cuenta: qué dispuso la Justicia

El vecino que lo seguía en la fila no perdonó la omisión y retiró todo lo que pudo. La Justicia tomó cartas en el asunto y ya se dio un primer paso contundente.

El vecino olvidó su tarjeta y el de atrás le vació la cuenta. El caso llegó a la Justicia.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un hombre por el delito de defraudación mediante el uso no autorizado de tarjeta de débito , tras utilizar un plástico que había quedado olvidado en el cajero para retirar dinero de una cuenta personal ajena. Según la denuncia, habría sustraído 330 mil pesos .

En la audiencia que se realizó a inicios de esta semana en el edificio del Poder Judicial de Viedma , el hombre fue acusado a título de autor, de conformidad con los artículos 45 y 173 , inciso 15 del Código Procesal Penal .

Según relató la fiscal del caso, el hecho ocurrió el 9 de enero pasado alrededor de las 21 en un cajero automático ubicado en una sucursal bancaria, y en esas circunstancias, el imputado habría utilizado la tarjeta de débito de dicha entidad perteneciente a otra persona , la cual había sido olvidada en el cajero por su nieta.

El sustento probatorio está conformado por la denuncia penal, las filmaciones de las cámaras de seguridad de la sucursal bancaria donde se identificó al imputado en el lugar al momento del hecho, sumado a los informes de los movimientos de la cuenta.

El defensor oficial Camilo Curi no cuestionó los hechos ni la calificación legal. El juez de Garantías, Adrián Dvorzak tras escuchar a las partes, aceptó los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el término de cuatro meses.

Cambios en el sistema operativo de las tarjetas

Después de décadas de predominio como elemento fundamental para retirar dinero en efectivo, las tarjetas de débito van rumbo a perder protagonismo en el sector. El cambio se debe a que hay cada vez más cajeros automáticos que ofrecen la posibilidad de extraer los billetes sin necesidad de utilizar el plástico.

En línea con la avanzada tecnológica, al crecimiento de las herramientas digitales y a la modernización de los sistemas financieros, próximamente los usuarios ya no necesitarán una tarjeta física para extraer dinero, sino que alcanzará con tener un teléfono celular que tenga incluida la tecnología NFC.

El ex empleado de la sucursal cipoleña del Nación sacó un préstamo a nombre de una clienta y también utilizó tarjetas de crédito adicionales apócrifas. El ex empleado de la sucursal cipoleña del Nación sacó un préstamo a nombre de una clienta y también utilizó tarjetas de crédito adicionales apócrifas.

Un ejemplo concreto es el del banco estadounidense Chase Bank informó, que dispuso que sus clientes puedan operar en los cajeros directamente con su propio teléfono. El objetivo de este cambio es "agilizar las operaciones, reforzar la seguridad y acompañar el crecimiento del ecosistema digital.

Extracciones sin tarjeta: cómo funciona la tecnología NFC en los cajeros

Si bien la tarjeta física fue una especie de complemento del cajero automático, los cambios tecnológicos implementados en el sistema bancario fueron dejando de lado esta dinámica y llevaron a utilizar otro tipo de instrumentos.

En el caso de la tecnología NFC (Near Field Communication) -conocida por su aplicación para hacer pagos virtuales- posibilita vincular tarjetas de crédito o débito a un teléfono y llevara adelante las transacciones con la única condición de acercar el dispositivo al lector que corresponda.