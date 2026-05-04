Viajaban en taxi y un detalle los delató: eran menores y llevaban marihuana en la mochila

Una pareja de adolescentes fueron demorados en el Alto Valle tras un control policial: viajaban en taxi con cogollos de marihuana y alcohol.

El hallazgo se dio durante un control de rutina por la noche. Foto: Gentileza.

Un operativo de rutina en Allen terminó con dos menores demorados luego de que la Policía detectara que transportaban marihuana .

El procedimiento ocurrió en el puente de calle Bahía Blanca, sobre el Canal Principal de Riego, en la zona este de la ciudad , durante un control vehicular.

Cerca de las 21.30 del sábado, efectivos de la Comisaría 6° detuvieron un taxi Fiat Cronos proveniente de Neuquén .

A bordo viajaba una pareja de adolescentes, de 15 y 16 años, que rápidamente llamaron la atención: llevaban bebidas alcohólicas y se percibía un fuerte olor a marihuana.

Ante esta situación, los policías realizaron una inspección preventiva y encontraron en la mochila de la joven una bolsa con cogollos.

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Intervino la Justicia Federal

Tras el hallazgo, se activó el protocolo correspondiente en el marco de la Ley 23.737. Personal especializado confirmó el secuestro de 48 gramos de marihuana.

La causa quedó en manos del fiscal federal Matías Zanona, quien dispuso la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

Operativos reforzados en toda la ciudad

El procedimiento no fue aislado. Durante el fin de semana se desplegó un fuerte operativo en distintos puntos de Allen, con controles vehiculares e identificación de personas.

Desde la Policía de Río Negro destacaron que estos dispositivos buscan anticiparse a situaciones de riesgo y reforzar la prevención del delito en la región.

Un abordaje integral por tratarse de menores

Debido a la edad de los involucrados, se priorizó un enfoque integral, con intervención de organismos especializados.

El caso volvió a poner el foco en la importancia de los controles en la vía pública y el rol clave de la prevención en la seguridad cotidiana.

El mega operativo que se realizó durante el fin de semana en Allen

Un amplio operativo de seguridad se desplegó en Allen durante la noche del comienzo del fin de semana largo, con un fuerte despliegue policial que abarcó distintos sectores estratégicos de la ciudad. Entre las 19 y las 23, los controles se concentraron en accesos principales, zonas urbanas de alta circulación y áreas previamente analizadas por las autoridades.

El procedimiento contó con la participación de múltiples unidades, en un trabajo coordinado que buscó reforzar la prevención y garantizar mayor presencia en la vía pública.

Más de 200 personas identificadas

Como resultado del operativo, se identificaron 222 personas y se controlaron 205 vehículos junto a 60 motocicletas, evidenciando un intenso movimiento nocturno en la ciudad.

Los uniformados trabajaron de manera simultánea en distintos puntos, lo que permitió ampliar el alcance del despliegue en pocas horas y generar un fuerte impacto territorial.

Retenciones e infracciones

Durante los controles, se procedió a la retención de una motocicleta por irregularidades en la documentación. Además, se labraron cuatro infracciones vinculadas a la normativa de seguridad vial.