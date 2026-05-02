Feriado pasados de copas: 15 alcoholemias positivas en Cipolletti

El Cuerpo de Seguridad Vial retiró de circulación a conductores alcoholizados. El caso más alto fue de 2,13 g/l y correspondió a un automovilista de Neuquén.

El Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti tuvo una intensa jornada de feriado, controlando a conductores sobre los ingresos a la ciudad.

El inicio del fin de semana largo en Cipolletti estuvo marcado por una fuerte presencia de controles viales en los principales accesos a la ciudad. En un contexto atravesado por festejos y reuniones sociales por el Día del Trabajador , los operativos permitieron retirar de circulación a 15 conductores que manejaban con alcohol en sangre .

Desde el cuerpo de Seguridad Vial de la policía rionegrina, confirmaron que los procedimientos se desplegaron de manera estratégica en puntos neurálgicos como el puente carretero que conecta con Neuquén y el Tercer Puente , dos de los corredores con mayor circulación vehicular en la región. Allí, los agentes llevaron adelante controles de alcoholemia y verificación de documentación , con el objetivo de prevenir siniestros y reforzar la concientización.

“Tuvimos controles con 15 alcoholemias positivas en total”, indicaron fuentes oficiales a LM Cipolletti , que además detallaron que la graduación más elevada detectada fue de 2,13 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel considerado altamente riesgoso para la conducción. De acuerdo a la información relevada, los conductores involucrados eran tanto de Cipolletti como de Neuquén , siendo este último el caso con el registro más alto.

alcoholemia Los controles de tránsito se desplegaron sobre el puente carretero y tercer puente.

Festejos y riesgo al volante

El despliegue de los operativos respondió a una combinación de factores. Por un lado, el feriado generó un aumento del movimiento vehicular hacia y desde la ciudad. Por otro, los múltiples festejos registrados durante la jornada del viernes derivaron en una mayor cantidad de conductores que decidieron manejar pese a haber consumido alcohol.

En ese marco, las autoridades recordaron la vigencia de la ley de Alcohol Cero al volante en toda la provincia de Río Negro, una normativa que establece tolerancia cero para quienes conducen vehículos. La legislación también rige a nivel local, reforzando el mensaje de que cualquier ingesta de alcohol es incompatible con la conducción segura.

Desde el área de Seguridad Vial remarcaron que este tipo de controles no solo buscan sancionar, sino también prevenir. “El objetivo es evitar situaciones que puedan terminar en tragedia”, señalaron, al tiempo que destacaron la importancia de la responsabilidad individual al momento de conducir.

Controles viales cipolletti En Río Negro rige Alcohol Cero al conducir. (Foto: archivo)

Intervenciones por siniestros menores

Además de los controles de alcoholemia, el personal intervino en distintos incidentes de tránsito ocurridos durante la madrugada y primeras horas del viernes. En todos los casos se trató de siniestros sin víctimas de gravedad, aunque sirvieron como advertencia sobre las condiciones de manejo.

Uno de los hechos involucró a una camioneta utilitaria tipo Fiorino que, tras sufrir la rotura de un neumático, impactó contra un guardarraíl sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del puente elevado de calle 2 de Mayo. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Otro episodio tuvo como protagonista a un motociclista que perdió el control de su vehículo y derrapó en solitario sobre la misma traza, en cercanías del semáforo de Isla Jordán. El conductor fue trasladado al hospital local para su evaluación, aunque no presentó heridas de consideración.

Accidente ruta 22 cipo Seguridad Vial de la Policía de Río Negro también intervino en incidentes viales sobre ruta nacional 22. (Foto: archivo)

Presencia clave en rutas y accesos

Los operativos desplegados durante el feriado evidenciaron la relevancia del trabajo preventivo en puntos estratégicos de la región. Tanto el puente carretero como el Tercer Puente concentran gran parte del tránsito entre Cipolletti y Neuquén, lo que los convierte en escenarios prioritarios para este tipo de controles.

En ese sentido, desde Seguridad Vial destacaron la labor de los agentes que participaron de los procedimientos, quienes sostuvieron presencia activa durante varias horas para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.