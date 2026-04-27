Cifra que preocupa: más de 40 alcoholemias positivas durante el fin de semana

En controles intensivos, detectaron 43 alcoholemias positivas y secuestraron una camioneta “gemela”. Más de 3.000 vehículos fueron fiscalizados en Cipolletti.

Los controles se realizaron entre el viernes 24 y el domingo 26 de abril. Foto: Archivo.

Durante el último fin de semana , el cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti desplegó un amplio operativo junto al destacamento especial de Fernández Oro , la URV y la Agencia Nacional de Seguridad Vial .

Los controles se realizaron en zonas estratégicas como los puentes interprovinciales , la Ruta Provincial 65 y las rutas nacionales 22 y 151 , entre el viernes 24 y el domingo 26 de abril.

En total, se fiscalizaron 3.066 vehículos mediante controles de alcoholemia y documentación.

Más de 40 casos positivos

El dato más alarmante del operativo fue la detección de 43 alcoholemias positivas, una cifra que refleja el alto nivel de conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol.

El caso más grave se registró el sábado a las 2:11 de la madrugada, con un resultado de 2,07 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

Infracciones y sanciones

Como resultado de los controles, se labraron 68 infracciones, además de:

8 licencias retenidas

6 vehículos secuestrados

1 prohibición de circular

1 retiro de cédula no vigente

Las autoridades remarcaron que los operativos buscan prevenir siniestros viales y reforzar la seguridad en rutas clave de la región.

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Una camioneta “gemela” y causa judicial

En medio de los controles, también se detectó una situación delictiva: el secuestro de una Toyota Hilux que circulaba bajo la modalidad conocida como “gemelo”, con documentación apócrifa.

El conductor fue notificado por el delito de encubrimiento, con intervención de la fiscalía de turno, y se inició un sumario judicial.

Un fin de semana que encendió alertas

Las cifras encendieron la preocupación de las autoridades, que advirtieron sobre la necesidad de reforzar la concientización y los controles.

El balance dejó en evidencia que, pese a los operativos, el consumo de alcohol al volante sigue siendo una problemática vigente en la región.