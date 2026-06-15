Descubrió el abuso sexual de un conocido a su hija menor: Qué pasó con el depravado

La mamá había dejado a la niña en su casa sola con el hombre, conocido de la familia. Volvió a los minutos y lo atrapó en el momento en que la atacaba.

Un hombre fue acusado por manosear a una niña, hija de una conocida. Aceptó su culpa y fue condenado, aunque sigue libre. La causa se tramitó en la sede penal de Cipolletti.

La tarde del 9 de mayo de 2021, alrededor de las 15:30, una mujer sorprendió a un conocido que los había visitado abusando a su hija , de 10 años de edad. Hizo la denuncia, en la que relató que ese día habían estado en el comedor de su casa y que ella y su pareja salieron a realizar un trámite.

Al regresar a los pocos minutos descubrieron que, aprovechando que habían quedado solos, el hombre fue hasta una habitación donde la niña hacía tareas escolares, se colocó a su lado y la manoseó .

HD fue imputado por el delito de “ abuso sexual simple de menor de edad”. La investigación que se siguió reunió indicios contundentes para avanzar en la acusación legal. La niña había dado detalles de los ocurrido en la entrevista realizada en cámara Gesell. Sumaban los informes presentados por profesionales de la OFAVI -Oficina de Atención a la Víctima- y del Cuerpo de Investigación Forense -CIF- y el testimonio de la mamá, quien precisó que el hombre era conocido de la familia y que ese día habían estado en el comedor de su casa y que un momento se retiró junto a su pareja a realizar una diligencia y que al regresar a los pocos unos minutos lo atrapó cometiendo el aberrante hecho.

Confesó que lo hizo

La causa, tramitada en los tribunales de Cipolletti, iba ser enviada a juicio y a mediados del mes pasado se convocó a una audiencia con el objetivo de efectuar el Control de Acusación, instancia previa al debate, y se ordenó la detención del sujeto ante el riesgo de fuga. Sucede que había informado un domicilio y cuando lo fueron a notificar para que se presentara, no lo encontraron. Trascendió que se había mudado al domicilio de su madre y no había avisado.

Pero el Control de Acusación quedó sin efecto, debido a que la fiscal Rocío Guiñazú y el defensor Oficial Mario Nolivo le comunicaron al juez de Garantías Guillermo Baquero Lazcano que habían consensuado cerrar la causa en un juicio abreviado, que requería el reconocimiento de su culpa por parte del acusado a cambio de una pena atenuada.

El acuerdo consistía en una condena de seis meses de prisión en suspenso, que le permitía seguir en libertad, con el cumplimiento de pautas de comportamiento por el término de dos años. Entre las medidas se incluía la prohibición de acercamiento de manera personal o por cualquier medio a la menor.

La representante fiscal destacó al formular la propuesta que la madre y la propia víctima habían dado su conformidad para la realización del juicio bajo esta modalidad.

HD dijo que aceptaba el ofrecimiento con la sanción señalada y reconoció haber cometido el hecho. En tanto que el defensor manifestó en su dictamen que coincidía con el pedido de la Fiscal. Destacó que “tuvo en cuenta las evidencias de la investigación y que resulta conveniente a los intereses de su asistido, quien fue asesorado al respecto”.

Confesó el abuso sexual y quedó en libertad

El juez Baquero Lazcano avaló los términos de la acusación enumerados por la Fiscalía, la calificación legal y la pena planteada, que es la mínima prevista para este tipo de delitos. También valoró que el acusado no contaba con antecedentes penales computables.

En el fallo también el magistrado ordenó la “inmediata libertad” de HD, dado que se encontraba detenido en una comisaría. Durante los próximos dos años deberá cumplir las siguientes pautas de conducta: tiene prohibido acercarse a la víctima en forma personal o por cualquier medio; debe presentarse cada dos meses al Juagado de Ejecución de Cipolletti, someterse al control del Patronato de Presos y Liberados; no abusar de bebidas alcohólicas y tampoco consumir drogas; no cometer nuevos delitos y fijar domicilio.