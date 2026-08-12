La desaparición física de la ex esposa de una gloria de Cipo y entusiasta folclorista, llena de tristeza a la ciudad. Las redes se llenaron de mensajes.

Dolor por la muerte de una conocida y querida vecina de Cipolletti

Justo partió este miércoles en el que ganó Cipo , equipo al que desde siempre le tenía un aprecio especial incluso por ser la ex mujer de una gloria albinegra. La muerte de Norita Tagliani , una vecina tan querida como conocida, llena de dolor a la ciudad.

En el corazón de la población siempre será recordada por su simpatía, su sencillez y su calidad humana. Y por su valentía, capaz de hacerle frente a una cruel enfermedad con una entereza admirable. A los 72 años ya descansa en paz.

Su pasión por el folclore, su vínculo con el Club Cipolletti y su historia compartida con el "Chochó" Flores la convirtieron en una figura entrañable dentro de la identidad cultural y deportiva de la ciudad. Se va una persona muy querida, pero queda en el recuerdo colectivo de la comunidad el cariño que sembró a lo largo de su vida.

"Era una persona sumamente agradable y querible", la describieron quienes tuvieron el privilegio de conocerla. Sus restos serán velados el Jueves de 8.30 a 11.30 en la Funeraria Don Bosco.

Las redes se llenaron de mensajes de último adiós

"Nora querida que el Señor te reciba en sus brazos, mujer maravillosa, mis mejores recuerdos en la Escuela de Folklore. Mucha fortaleza a la familia. Qepd", reaccionó Ricardo a la noticia.

"Hasta siempre Norita. Muchas fuerzas Dany, Juan pablo y María José", le dedicó unas sentidas palabras Pitty.

"Ya descansa en los brazos del señor mi bella amiga siempre te voy a recordar. Mis condolencias a su familia", publicó María.

Norita rodeada de afectos, como toda su vida.

"Descansa en paz mi corazón, fuiste una guerrera, la peleaste hasta el final. Te vamos a extrañar querida amiga", la despidió Silvia.

"Norita querida, ya pasaste a un mejor plano. Tu recuerdo siempre estarán en las personas que te conocimos. Compartimos algo que llevamos en la sangre, el folclore. Abrazos al cielo", comentó Edita

Y así numerosas demostraciones de cariño, afecto y desde luego dolor. Hasta siempre Norita.