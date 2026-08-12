En las últimas horas se conoció la noticia sobre el fallecimiento de una de las integrantes de la asociación destinada a la promoción, contención y concientización sobre el cáncer de mama en el Alto Valle.

Dolor en el Alto Valle por el fallecimiento de una integrante de la Asociación ''PodeRosa''

La comunidad del Alto Valle atraviesa un profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de Laura Ditina Panero en General Roca , a la edad de 55 años.

Laura era una referente entrañable de la organización PodeRosa (Sobrevivientes de Cáncer y Voluntarias), espacio desde el cual promovía activamente la concientización, la contención y el acompañamiento a mujeres en su lucha contra el cáncer de mama .

Desde la agrupación PodeRosa expresaron su pesar a través de un emotivo mensaje de despedida: "Dulce amiga, por siempre vivirás en el corazón de cada PodeRosa. Acompañamos a la familia en este doloroso momento, elevando nuestras oraciones y enviándoles mucha fuerza, paz y amor".

Las ''PodeRosas'' sobrevivientes del cáncer

La Asociación nace con el fin de visibilizar las vivencias de quienes atraviesan la enfermedad y contribuyen -mediante distintas actividades- a la concientización del cáncer de mama y de útero.

Si bien el mes clave para trabajar con la información de manera masiva es en octubre, durante todo el año, el grupo que tiene referentes como Dorita Méndez y Alejandra Ule, trabaja para que siempre se hable y se contenga a quienes transitan o transitaron esta enfermedad.

Camino a una nueva maratón de confección de almohadones terapéuticos

El sábado 26 de septiembre se realizará una jornada solidaria de acompañamiento para pacientes oncológicas donde cada almohadón representa un gesto de cariño, contención y esperanza. Se invita a sumarse a instituciones, comercios, organizaciones y a toda la comunidad. Comenzará a las 14 horas en el SUM del Loteo Social 1de Fernández Oro y se extenderá hasta las 19 horas, aproximadamente.

Se solicita la donación o aporte de:

Telas de algodón (lisas y estampadas)

Vellón siliconado

Materiales para costura

Tiempo y manos para confeccionar

Los teléfonos de contacto son: 299 419-8627 o 299 597-0959. Se insta a quienes tengan la posibilidad de asistir con la máquina de coser,lo hagan ya que contarán con el espacio y eso permitirá agilizar el proceso de producción. El objetivo es, además, acompañar a quienes asistan a este tipo de actividades por primera vez.