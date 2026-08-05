Volvió la lluvia: el pronóstico para el próximo trimestre que mete miedo

Se prevé que el acumulado desde julio trepará a los ¡100 milímetros! . La explicación de popular meteorólogo y la preocupante tendencia.

Se cumple el pronóstico en el Alto Valle: llueve desde la mañana y se anticipa que así continuará todo el día.

Con el nuevo temporal de lluvia que afecta a las ciudades del Alto Valle, se estima que el agua caída desde julio alcanzará la impactante cifra de 100 milímetros en la región. Se prevé que continúe el mal tiempo hasta mañana y lo más preocupante aún: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que durante el próximo trimestre las precipitaciones continuarán por encima de los valores normales para la región.

El histórico meteorólogo de Cipolletti , Rodolfo Merlino , explicó a LM Cipolletti las causas detrás de este incremento sostenido de la humedad en la zona: "Hay Niño y cuando esto sucede es probable que tengamos temperaturas más elevadas en invierno, mucha más cantidad de agua durante todo el año y vientos no tan fuertes en primavera . Atmósferas húmedas mantienen temperaturas más estables, no tantas diferencias térmicas y el viento corre con menor velocidad", fundamentó.

Dentro del panorama adverso, brindó una noticia que genera alivio de cara a la siempre ventosa primavera ... Además, el especialista remarcó la trayectoria de los frentes tormentosos: los sistemas frontales están ingresando desde el norte de Neuquén y el sur de Mendoza , introduciendo abundante nubosidad y provocando un mayor volumen de precipitaciones hacia el Alto Valle.

Por qué se producen las inundaciones y el deterioro vial en la zona

Las anegaciones y problemas de tránsito frecuentes tras cada lluvia tienen una explicación clara en boca de un experto: "Todo el Alto Valle presenta un terreno prácticamente sin desniveles ni pendientes naturales, plano, lo que imposibilita un buen escurrimiento pluvial. Por debajo de la capa de tierra y arena (a unos 40 a 60 centímetros de profundidad), existe una capa dura y arcillosa impenetrable. El agua solo logra penetrar hasta ese nivel".

Siguiendo con la argumentación, sostuvo: "Cuando la capacidad de absorción de la superficie se excede, el agua no puede seguir filtrando hacia abajo. Esto hace que la arcilla aflore, generando una 'lechada' o barro muy fino que corre tanto por la superficie de las calles de tierra como sobre el asfalto. Al circular los vehículos sobre la carpeta asfáltica o de tierra ablandada por la humedad arcillosa, el suelo se quiebra con facilidad, dando origen a profundos baches y deterioro general de las arterias".

Pronóstico: ¿cómo estará el clima hoy y mañana?

Las precipitaciones, según Merlino, darán un breve respiro temporal promediando la tarde, pero volverán con fuerza al caer la noche:

Tarde del miércoles: La lluvia "persistirá durante la mañana y parará de forma temporaria en la tarde" .

Noche del miércoles y jueves: Hacia el final del día ( alrededor de las 20 ), comenzará a llover nuevamente y la precipitación se prolongará hasta el jueves.

Volumen esperado: Se prevé "la caída de entre 10 y 15 milímetros , pudiendo registrarse hasta 20 milímetros en algunas zonas específicas".

Efecto en el terreno: Dado que el suelo está completamente empapado y saturado, el agua que caiga "no podrá ser absorbida y pasará directamente a formar charcos amplios".

Un año que superará ampliamente la media anual histórica

Hasta antes de las lluvias actuales, la región registraba acumulados de 80 milímetros. Con las precipitaciones de estos días, el total alcanza los 100 milímetros entre julio y principios de agosto.

Media anual histórica del Alto Valle: 192 milímetros .

Registro de este evento: En poco más de un mes ya se ha cubierto más del 50% del promedio anual habitual .

Antecedente histórico: En 1999, bajo el efecto de otro episodio fuerte del fenómeno de El Niño, la región registró una marca récord de 530 milímetros anuales.

Teniendo en cuenta el pronóstico del SMN para el próximo trimestre, las proyecciones indican que el Alto Valle superará ampliamente la media anual de lluvias este 2026.