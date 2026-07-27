Lluvias en Cipolletti: el Municipio desplegó operativos de asistencia y mantenimiento en los barrios

El Municipio desplegó cuadrillas de asistencia para atender zonas afectadas por las lluvias y recuperar la transitabilidad en Cipolletti.

El Municipio realiza limpieza de desagües para facilitar el escurrimiento del agua de lluvia.

El intendente Rodrigo Buteler recorrió las zonas más afectadas por el temporal de lluvia en la ciudad y señaló que los trabajos de asistencia y mantenimiento continuarán realizándose de día y de noche con todo el equipo del Municipio de Cipolletti .

El objetivo central de la recorrida es evaluar las calles más dañadas y reforzar la asistencia a través de las áreas de Servicios Públicos , Obras Públicas , Desarrollo Humano y Protección Civil , ante la continuidad de las precipitaciones durante la presente semana.

Desde la comuna recordaron que, ante cualquier emergencia o pedido de asistencia, los vecinos pueden comunicarse las 24 horas con la Central Municipal al 109 .

Plan de trabajo y sectores intervenidos tras las lluvia

Debido al pronóstico de lluvias persistentes, el municipio informó la agenda de tareas que se realizan y se refuerzan a partir de este lunes 27. Entre los principales trabajos se destacan el desagote y la limpieza de bocas de tormenta en intersecciones clave de la ciudad:

Brentana y San Martín

Yrigoyen y Fernández Oro

Vélez Sarsfield

Paso de los Libres

Fernández Oro

Alem

De manera complementaria, se ejecuta un refuerzo en las tareas de barrido sobre Mengelle (desde Perú hacia Lavalle), Lavalle hasta Bolivia, calle Bolivia y la zona de Circunvalación.

El esquema de trabajo contempla además la reparación y descongestión de calles inundadas, el retiro de agua acumulada para mejorar las condiciones de circulación y la limpieza profunda de los desagües en el Barrio Obrero.

De manera simultánea, se realizan labores en distintos puntos de la ciudad para mantener los espacios urbanos en condiciones adecuadas y garantizar la seguridad de los vecinos. Todas las cuadrillas y el equipamiento municipal están destinados a reforzar los operativos para acelerar las reparaciones y recuperar la transitabilidad lo antes posible.

El Municipio realiza limpieza de desagües para facilitar el escurrimiento del agua de lluvia.

Pronóstico del tiempo y recomendaciones de tránsito

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que la jornada de hoy lunes 27 de julio estará marcada por lluvias intermitentes en el Alto Valle y el centro de Neuquén. Ante este panorama, se solicita circular con precaución debido a la presencia de niebla y baja visibilidad.

Frente a la presencia de niebla, la Dirección de Protección Civil emitió las siguientes recomendaciones para los conductores:

Evitar frenar bruscamente.

No sobrepasar a otros vehículos.

Mantener encendidas las luces bajas y/o los faros antiniebla.

En caso de detenerse, estacionar siempre en lugares seguros, como estaciones de servicio.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) detalló que durante la tarde de hoy lunes 27 de julio mejorarán las condiciones de manera temporal. El martes por la tarde/noche regresarán las lluvias, mientras que el miércoles y jueves el tiempo se mantendrá inestable. La mejora firme en las condiciones climáticas llegará hacia el viernes 31 de julio, previéndose viento moderado durante los próximos días.