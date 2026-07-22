Bariloche se prepara para varios días de lluvia, nieve y viento: cuándo llegará el peor momento

El pronóstico anticipa jornadas inestables desde este jueves y un fin de semana con precipitaciones persistentes y fuertes ráfagas.

Bariloche tendrá un fin de semana marcado por el frío, las lluvias, la nieve y el viento . El pronóstico para los próximos días anticipa condiciones inestables casi sin pausas, con probabilidades de precipitaciones que se mantendrán elevadas y ráfagas que podrían superar los 70 km/h durante el fin de semana.

La inestabilidad comenzará este miércoles y se extenderá, al menos, hasta el lunes.

El jueves se perfila como uno de los días más complicados de la semana. La temperatura irá de 1°C a 4°C y durante gran parte de la jornada se esperan lluvias y nevadas , con probabilidades de precipitación de entre 40% y 70% .

El viento también ganará intensidad, con velocidades que podrían alcanzar los 31 a 41 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.

El viernes continuará el mismo escenario. La máxima será de 5°C y la mínima de 1°C, con precipitaciones durante buena parte del día y ráfagas que volverán a ubicarse cerca de los 59 km/h.

El sábado, el día más ventoso

Si bien seguirán las precipitaciones, el dato más destacado del sábado será el fuerte viento.

La temperatura se ubicará entre -1°C y 5°C, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h, convirtiéndose en el período de mayor intensidad del pronóstico.

Cómo seguirá el fin de semana

El domingo persistirá la inestabilidad, con temperaturas de entre 2°C y 6°C y probabilidades de precipitaciones de entre 10% y 40%.

Recién el lunes comenzarán a observarse algunas mejoras, aunque todavía se esperan lluvias o nevadas aisladas y un ambiente frío, con una máxima prevista de 5°C y mínima de 2°C.

Con este panorama, quienes tengan previsto viajar a Bariloche durante los próximos días deberán seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico y extremar las precauciones en rutas de montaña, especialmente durante el fin de semana, cuando el viento y las precipitaciones serán los principales protagonistas.

Bariloche volvió a vestirse de blanco: la nieve llegó en plena temporada y desató la alegría de turistas

Bariloche volvió a mostrar la imagen que cada invierno esperan turistas de todo el país y del exterior. La nieve cubrió la ciudad durante la madrugada del miércoles y regaló una postal que rápidamente se multiplicó en redes sociales, con el Centro Cívico, el Cerro Catedral y el Cerro Otto completamente teñidos de blanco.

La nevada llegó en uno de los momentos de mayor movimiento turístico de la temporada. Con una ocupación hotelera del 85% y hasta 35 vuelos diarios provenientes de distintos puntos de Argentina, Brasil y Chile, la ciudad vive uno de los inviernos con mayor afluencia de visitantes de los últimos años.

La postal que todos esperaban

Desde temprano, las calles comenzaron a llenarse de familias, parejas y grupos de amigos que aprovecharon la nevada para sacar fotos, grabar videos y jugar con la nieve.

Niños armando muñecos, turistas recorriendo el Centro Cívico y visitantes maravillados con el paisaje fueron algunas de las imágenes que marcaron una jornada que devolvió a Bariloche su clásica estampa invernal.

La nieve también cubrió el Cerro Catedral, el Cerro Otto y gran parte de la zona oeste, ofreciendo paisajes que invitan a disfrutar de la montaña en su mejor momento.

Un invierno con miles de visitantes

Mientras el Cerro Catedral continúa trabajando en el acondicionamiento de las pistas y aguarda nuevas nevadas para ampliar los sectores habilitados, la actividad turística atraviesa uno de sus mejores momentos.

La combinación entre el paisaje nevado, la oferta gastronómica y las actividades de montaña mantiene una alta demanda de alojamiento y un importante movimiento comercial en toda la ciudad.

Ya palpitan la Fiesta Nacional de la Nieve

Con la ciudad completamente ambientada por el invierno, Bariloche ya comenzó la cuenta regresiva para la 55° Fiesta Nacional de la Nieve, que se desarrollará del 13 al 16 de agosto.

Durante cuatro días habrá recitales, espectáculos y actividades tradicionales en el Centro Cívico y el Cerro Catedral.

Entre los artistas confirmados figuran Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Ángela Leiva, Luck Ra, Turf y Los Auténticos Decadentes, además de músicos locales. También regresarán clásicos como la Carrera de Mozos, el Concurso del Pullover, el Concurso de Hacheros y la elección de la Reina Nacional de la Nieve, junto con shows de drones, mapping e intervenciones urbanas que buscarán convertir a Bariloche en el gran escenario del invierno argentino.