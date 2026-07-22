Cómo continúa la investigación por el robo en Rincón Lindo

Desde esta mañana, personal policial trabaja en inmediaciones de la Facultad de Educación de Cipolletti con un amplio operativo de seguridad.

Un violento hecho delictivo continúa siendo materia de investigación en barrio Rincón Lindo de Cipolletti , donde una familia sufrió el ingreso de delincuentes que terminó con un disparo y un delincuente herido escapando del lugar.

Fuentes judiciales confirman que se encuentran trabajando en la investigación preliminar. Es necesario acceder a cámaras de seguridad de la zona para poder analizar las imágenes de las últimas horas. Además, se procedió al secuestro de elementos vitales para la investigación y así continuar con las pericias en la zona.

Respecto de las unidades que se encuentran abocadas a las tareas de investigación, se encuentran los fiscales Herrera, Altamira y Lamas, quienes conducen junto a personal policial y áreas de investigación del Ministerio Público las medidas urgentes dispuestas tras conocerse ambos hechos. El objetivo es reconstruir la secuencia completa de lo ocurrido.

Según trascendió, se prevé una reunión con la familia de los dueños de la casa donde sucedieron los hechos primeros a la madrugada y posteriormente, se reunirán las áreas de investigación para delinear los pasos a seguir en la investigación preliminar. Además, adelantaron que este jueves se llevará a cabo la autopsia en el cuerpo del hombre que fue encontrado en un auto.

Quién era el hombre que encontraron muerto en un auto tras el asalto en Rincón Lindo

Fuentes vinculadas a la investigación, confirmaron a LM Cipolletti que el delincuente que murió durante la fuga es Franco Nicolás Padilla, un neuquino de 31 años con antecedentes. El hombre fue encontrado sin vida en el asiento trasero de un vehículo en la ciudad de Fernández Oro.

Franco Padilla fue uno de los acusados del enfrentamiento armado ocurrido en Cuenca XV en septiembre de 2020 que dejó al borde de la muerte al taxista Miguel Sisterna.

Tras cumplir su condena, Padilla volvió a quedar salpicado por el delito al formar parte de la cuadrilla fuertemente armada que irrumpió durante la madrugada en el domicilio de Cipolletti.

Quedó grabado: el impactante video del robo

En exclusiva, LM Cipolletti accedió a un video que permite reconstruir de manera precisa el minuto a minuto del violento hecho: