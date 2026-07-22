Detuvieron a un hombre que entró a patadas a una oficina de Edersa y todo quedó grabado

Lo atraparon dentro del local con distintos elementos informáticos y un televisor listos para llevarse. Una cámara de seguridad captó el momento del hecho.

El ladrón entró a robar a las oficinas de Edersa en Allen. La Policía lo encontró en plena maniobra delictiva.

Policías de la Comisaría 6.ª de Allen detuvieron durante la madrugada de este miércoles a un delincuente que entró a las oficinas de la empresa Edersa , tras abrir la puerta de una patada.

El hecho se produjo alrededor de las 4 en el local ubicado en la esquina de las Calles Tomás Orel y Mitre, pleno centro de la ciudad.

Un llamado telefónico efectuado por personal de seguridad de la compañía alertó a la policía, por lo que de inmediato concurrió al lugar una patrulla de efectivos, quienes constataron que la puerta de vidrio había sido destruida.

Pero además, al entrar al edificio, se encontraron con un sujeto con una mochila con diversos elementos presuntamente sustraídos, entre ellos dos parlantes para computadora, dos computadoras, dos teclados, dos mouse y una campera. Además, un televisor había sido dejado sobre el piso, listo para ser retirado.

El sujeto, de 24 años de edad, fue detenido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la justicia.

En primer plano

El ataque a la vidriera de la oficina de la empresa distribuidora de energía quedó grabado por una cámara de seguridad que enfoca la puerta desde el exterior. El video, publicado por FM Terapia de Allen, muestra que el sujeto se aproxima y de solo un planchazo abrió una de las hojas del acceso.

Las imágenes serán relevantes en la causa judicial en la que quedó involucrado el joven, además del testimonio de los policías que lo pescaron “in fraganti”. Como no logró cometer el delito, lo acusarán por un hecho en grado de tentativa.