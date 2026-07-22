Investigan un tiroteo en Los Tordos y su vínculo con un cuerpo hallado en Fernández Oro

Desde esta mañana, personal policial trabaja en inmediaciones de la Facultad de Educación con un amplio operativo de seguridad.

Un confuso episodio delictivo sacude esta mañana al barrio Los Tordos en Cipolletti , frente a la Facultad de Ciencias de la Educación. Según pudo confirmar LM Cipolletti , un grupo de personas habría ingresado a una vivienda del sector y, una vez adentro, recibió disparos de arma de fuego en circunstancias que todavía se investigan.

Pasadas las 8, se despliega un importante operativo en la intersección de las calles H. Yrigoyen y Lago Guillelmo

La información a la que accedió este medio da cuenta de que las personas involucradas intentaron ingresar o efectivamente ingresaron a la casa, momento en el que se produjeron los disparos. Por el momento, no hay precisiones oficiales sobre heridos, ni sobre la identidad de quienes participaron del episodio.

En paralelo, y de manera preocupante, se conoció que el cuerpo de un hombre apareció sin vida en la localidad de Fernández Oro. Las autoridades trabajan en determinar si este hallazgo guarda relación directa con el hecho violento registrado en barrio Los Tordos, línea de investigación que se mantiene abierta.

Personal policial y del Ministerio Público Fiscal se encuentran trabajando en el lugar. Estefanía Petrella

Fiscales y fuerzas de investigación en la escena

De la causa participan los fiscales Herrera, Altamira y Lamas, quienes conducen junto a personal policial y áreas de investigación del Ministerio Público las medidas urgentes dispuestas tras conocerse ambos hechos. El objetivo es reconstruir la secuencia completa de lo ocurrido.

Las pericias buscan establecer con precisión las condiciones en las que se produjo el episodio de los disparos en la vivienda, así como su eventual vinculación con el cuerpo hallado en Fernández Oro. Se trata de dos hechos que, hasta el momento, las fuentes judiciales analizan de manera conjunta.

A su vez, se informó que las víctimas del robo no sufrieron heridas.

Video: Estefanía Petrella

La persona sin vida fue encontrada en su vehículo

Un joven fue hallado sin vida dentro de un automóvil sobre la colectora de Ruta 22 y 1 de Mayo.

Personal de la Unidad 26 de Fernández Oro trabaja actualmente en el lugar, resguardando la escena mientras se aguarda la llegada de las pericias correspondientes. Personal de Criminalística está arribando al sitio para realizar el relevamiento técnico que permita determinar las causas del deceso.

Estefanía Petrella

Corte total en calles

Como consecuencia directa del procedimiento, la calle Lago Guillermo permanece cortada en su totalidad, lo que genera modificaciones en la circulación habitual del tránsito en ese sector de la ciudad. A su vez, la policía decidió ampliar el perímetro de corte sobre calles Borges y Lago Nahuel Huapi.

Un barrio "tranquilo"

Vecinos de la zona, conmovidos por la situación comentaron a LM Cipolletti que no es frecuente que sucedan este tipo de hechos en el barrio al que consideran "tranquilo". "Nunca supimos quien vive en esa casa, siempre hay diferentes autos, pero nunca nos enteramos quienes la habitaban", comentó una vecina.

En la zona, predominan casas y edificaciones de alto valor inmobiliario, con fuertes sistemas de videovigilancias en cada uno de los domicilios.