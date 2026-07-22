Quién era el hombre que encontraron muerto en un auto tras el asalto en Rincón Lindo

Fuentes relacionadas con la investigación confirmaron la identidad del hombre encontrado muerto en el asiento trasero de un coche en Fernández Oro. Tenía antecedentes en la región.

Una familia sufrió el ingreso de delincuentes armados durante la madrugada de este miércoles.

Un violento hecho delictivo continúa siendo materia de investigación en barrio Rincón Lindo de Cipolletti , donde una familia sufrió el ingreso de delincuentes armados que terminó con un disparo y un delincuente herido escapando del lugar.

Fuentes vinculadas a la investigación, confirmaron a LM Cipolletti que el delincuente que murió durante la fuga es Franco Nicolás Padilla , un neuquino de 31 años con antecedentes . El hombre fue encontrado sin vida en el asiento trasero de un vehículo en la ciudad de Fernández Oro .

Mientras la Justicia avanza con las pericias para reconstruir el feroz enfrentamiento de la madrugada, salieron a la luz detalles de su pasado: un historial delictivo que lo vincula con uno de los casos policiales más resonantes de Neuquén.

Franco Padilla fue uno de los acusados del enfrentamiento armado ocurrido en Cuenca XV en septiembre de 2020 que dejó al borde de la muerte al taxista Miguel Sisterna.

Tras cumplir su condena, Padilla volvió a quedar salpicado por el delito al formar parte de la cuadrilla fuertemente armada que irrumpió durante la madrugada en el domicilio de Cipolletti.

Fiscales y fuerzas de investigación en la escena

De la causa participan los fiscales Herrera, Altamira y Lamas, quienes conducen junto a personal policial y áreas de investigación del Ministerio Público las medidas urgentes dispuestas tras conocerse ambos hechos. El objetivo es reconstruir la secuencia completa de lo ocurrido.

Las pericias buscan establecer con precisión las condiciones en las que se produjo el episodio de los disparos en la vivienda, así como su eventual vinculación con el cuerpo hallado en Fernández Oro. Se trata de dos hechos que, hasta el momento, las fuentes judiciales analizan de manera conjunta.

Los detalles del asalto en el Rincón Lindo

Al momento de la entradera, dentro de la vivienda se encontraban una mujer de 53 años, un hijo mayor de edad y una hija, de 12 años, quienes permanecían durmiendo en habitaciones separadas cuando comenzó el confuso episodio delictivo.

El suceso terminó con un disparo de arma de fuego y uno de los malhechores escapó herido de la vivienda. En tanto, las víctimas del robo, no fueron heridas.

Según pudo reconstruirse, a las 5:45 de la madrugada de este miércoles llegó hasta el lugar un Toyota Corolla, que se detuvo en la esquina exacta de la vivienda para dejar descender a cuatro personas.

Respecto del movimiento del vehículo, el mismo continuó su marcha en dirección al centro de la ciudad, en lo que se interpreta como una maniobra pensada para no quedar expuesto en las inmediaciones del domicilio atacado.

Tan solo dos minutos más tarde, las cuatro personas que habían descendido del automóvil ingresaron en conjunto a la propiedad, aunque solamente dos de ellas avanzaron finalmente hacia el interior de la vivienda familiar.

De acuerdo al testimonio del Michel Rischmann, abogado de la familia damnificada, los delincuentes “habrían logrado inhibir previamente el sistema de cámaras y alarmas antes de concretar el ingreso al domicilio”, sostuvo en declaraciones a LM Cipolletti.

El abogado mencionó dentro de la reconstrucción de la escena que uno de los delincuentes ingresó primero a la habitación de la mujer, al encontrarla durmiendo, la despertó bajo amenazas y golpes. Los gritos de la mujer despertaron a su hijo, que se levantó de la cama portando una pistola 9 milímetros y se encontró de frente con el cómplice del ladrón, a quien le disparó un balazo en la zona del pecho.