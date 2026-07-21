Confirmaron los artistas de la Fiesta Nacional de la Nieve

Bariloche será sede de la 55° Fiesta de la Nieve con Luck Ra, Turf, Ángela Leiva, Topa y más. Conocé la grilla completa y cuándo se presenta cada artista.

Se confirmó la 55° edición de la Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche.

Bariloche volverá a convertirse en el epicentro del invierno argentino con la 55ª edición de la Fiesta Nacional de la Nieve , una celebración que combina identidad, turismo y espectáculos masivos.

La presentación oficial tuvo lugar este martes y fue encabezada por el intendente Walter Cortés , quien definió el espíritu de esta edición como “un día nuestro”. El jefe comunal puso el foco en recuperar tradiciones y fortalecer la identidad local.

Durante la conferencia de prensa, remarcó que la fiesta no solo es un atractivo turístico, sino también un espacio de encuentro para la comunidad. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es convocar tanto a residentes como a visitantes.

El mandatario también destacó el rol central de la nieve en la economía local, al asegurar que es uno de los principales motores de la actividad turística. “Tenemos que honrar todo lo que representa”, afirmó.

Este martes se presentó en conferencia de prensa la nueva edición de la Fiesta Nacional de la Nieve.

El regreso de las tradiciones históricas

Uno de los ejes principales de esta edición será la recuperación de actividades tradicionales que, según explicó Cortés, habían perdido protagonismo con el paso de los años, lo que impactó en el entusiasmo de la comunidad.

En ese marco, se anunció una renovación en la elección de la Reina Nacional de la Nieve. El nuevo sistema de evaluación estará basado en el modelo de la Fiesta Nacional de la Vendimia, buscando mayor transparencia.

La organización también contempla el regreso de propuestas emblemáticas como la Carrera de Mozos, el Concurso del Pullover y la participación de colectividades, que aportarán su impronta cultural y gastronómica sobre la calle Mitre.

Cuatro días con una agenda cargada

La programación comenzará el jueves 13 de agosto con el tradicional Concurso de Tortas en el Puerto San Carlos, una de las actividades más esperadas por vecinos y turistas en el inicio de la fiesta.

Durante esa jornada también habrá espectáculos de artistas locales en el Centro Cívico y se presentarán las candidatas a Reina Nacional de la Nieve. El cierre incluirá la clásica Bajada de Antorchas en el Cerro Catedral.

Ese mismo día, la noche finalizará con el recital de Sele Vera y Los Pampas, en un escenario que combinará música en vivo con propuestas visuales como mapping, luces láser y la presencia de DJs.

Maria Isabel Sánchez

Viernes familiar y shows nacionales

El viernes 14 estará especialmente orientado a las familias, con actividades pensadas para todas las edades. El espectáculo infantil de Topa será uno de los principales atractivos de la jornada.

Por la noche, el escenario principal del Centro Cívico recibirá a dos figuras destacadas de la música nacional: Jorge Rojas y Nahuel Pennisi, quienes ofrecerán un show con fuerte impronta emotiva.

Desde la organización destacaron que la programación fue diseñada para garantizar el acceso gratuito a eventos de calidad, consolidando el perfil inclusivo de la fiesta y su impacto en el turismo regional.

María Isabel Sánchez

Sábado de tradiciones y cierre con tecnología

El sábado 15 será uno de los días más intensos, con una agenda centrada en las actividades tradicionales. El Tejetón, la Carrera de Mozos y el Concurso del Pullover volverán a ser protagonistas.

Además, se sumará la presencia de colectividades con propuestas gastronómicas y culturales, junto a la presentación de reinas invitadas. Como novedad, se analiza incorporar un desfile náutico.

Por la noche, el escenario principal recibirá a Ángela Leiva y Luck Ra. El cierre estará marcado por un show de drones que promete iluminar el cielo barilochense con una propuesta innovadora.

María Isabel Sánchez

Gran cierre con elección y shows masivos

La última jornada, el domingo 16 de agosto, comenzará con el tradicional Concurso de Hacheros, otra de las actividades históricas que forman parte del ADN de la fiesta.

Uno de los momentos centrales será la Elección de la Reina Nacional de la Nieve, que este año contará con un renovado sistema de evaluación y mayor participación institucional en el proceso.

El cierre artístico estará a cargo de Turf y Los Auténticos Decadentes, quienes protagonizarán el espectáculo final antes de un nuevo show de drones que pondrá el broche de oro a la celebración.

Trabajo conjunto y apuesta al turismo

Desde el Municipio destacaron que la organización de la fiesta es el resultado del trabajo articulado con el EMPROTUR, el Gobierno de Río Negro y el sector privado, clave para su desarrollo.

El intendente Cortés subrayó que cada propuesta fue pensada para potenciar la identidad local y consolidar a Bariloche como uno de los principales destinos turísticos del invierno argentino.

“Estamos poniendo lo mejor que tenemos para que todo salga bien”, concluyó el jefe comunal, confiando en que la nieve acompañará una edición que busca volver a sus raíces sin dejar de innovar.