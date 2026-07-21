Urgente: Piden ayuda para un abuelo que la pasa muy mal tras feroz incendio

Vive en condiciones precarias y de extrema vulnerabilidad, expuesto a la intemperie tras un siniestro que destruyó su vivienda. Cómo darle una mano.

Piden colaboraciones para ayudar a un abuelo del Alto Valle.

La solidaridad del Alto Valle vuelve a ponerse a prueba frente a una emergencia que conmueve a la comunidad. La Asociación Corazón Solidario lanzó una nueva campaña de asistencia para rescatar de la extrema vulnerabilidad a un abuelo -adulto mayor- de General Roca, cuya vivienda fue destruida casi por completo tras un voraz incendio ocurrido hace cuatro meses.

El vecino del barrio Fiske Menuco , de 67 años , habita actualmente en la precaria casilla ubicada en la intersección de calle Libertad y Churrinche . Tras el siniestro, las paredes y el techo quedaron gravemente dañados, dejando al hombre expuesto a la intemperie, sin acceso a servicios básicos como luz ni gas .

"Se encuentra en total abandono", resumieron con dolor desde la organización, tras constatar las deplorables condiciones en las que intenta subsistir día a día.

Un estado de salud crítico que exige ayuda urgente

El deterioro de la estructura caló hondo en la calidad de vida y salud del habitante. Debido al frío, la humedad y las picaduras de insectos, posee un pie severamente infectado que le dificulta movilizarse, según el reporte del portal local ANR.

Por este motivo, la agrupación no solo apela a la ayuda material para la estructura, sino también a artículos de necesidad personal urgente: necesitan prioritariamente un par de calzados tipo Crocs que le permitan estar de pie sin dolor mientras recibe asistencia médica.

La Asociación Corazón Solidario se caracteriza por realizar distintas acciones benéficas y ayudar a los que más lo necesitan.

Materiales, muebles y manos solidarias para este sábado

Aunque en una primera instancia Corazón Solidario comenzó acercándole viandas de comida, hoy la urgencia pasa por devolverle la habitabilidad a su hogar. Para lograrlo, están solicitando la donación de:

Materiales de construcción: nylon, aislantes térmicos, cemento y cualquier insumo para reparar techos y paredes.

Mobiliario básico: una cama, colchón y muebles para equipar el espacio.

Indumentaria y calzado: calzado cómodo (Crocs) y ropa de abrigo.

Además de los insumos, la asociación hizo un llamado abierto a voluntarios que quieran sumarse a trabajar este sábado. La jornada estará destinada a realizar tareas de limpieza profunda, acondicionamiento y reparaciones generales en la casilla.

¿Cómo colaborar? Quienes deseen donar materiales, sumar su mano de obra para este fin de semana o aportar mobiliario, pueden ponerse en contacto directo con los integrantes de la Asociación Corazón Solidario a través de sus redes sociales o vías de contacto habituales. Cada aporte, por pequeño que parezca, marcará la diferencia para devolverle la dignidad a este vecino roquense.

Las donaciones o acciones benéficas también se pueden realizar al siguiente número de telefóno: 2984-663518. Y vos, ¿vas a ayudar?