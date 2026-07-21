"Conflicto de poderes": la respuesta del STJ a la crisis institucional en Allen

El jefe de los fiscales de Río Negro dio luz verde para tratar el recurso del intendente suspendido bajo la figura de conflicto de poderes.

El STJ avala la figura de ''conflicto de poderes'' entre el Deliberante y el Ejecutivo de Allen.

El conflicto institucional que se abrió en Allen por la suspensión del intendente Marcelo Román sumó ahora un nuevo capítulo judicial. El Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, dictaminó que el planteo presentado por el jefe comunal debe tramitarse como un conflicto de poderes entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante, por lo que entendió que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) es el órgano que debe intervenir para resolver la controversia.

Es importante destacar que este dictamen no resuelve el planteo presentado por Román. Tampoco deja sin efecto la suspensión. Se trata de una opinión jurídica que ahora deberá ser analizada por el STJ, que tendrá la última palabra sobre el conflicto institucional.

El miércoles 8 de julio, el Concejo Deliberante decidió suspender de manera preventiva a Marcelo Román , intendente de La Libertad Avanza (LLA), luego de que la Justicia tuviera por formulados los cargos en la causa penal que lo investiga por los presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por integrantes del Tribunal de Cuentas de Allen y tiene como eje la compra de un teléfono celular Samsung A34 con fondos municipales.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el equipo fue adquirido por el Municipio, la línea telefónica continuó siendo abonada con recursos públicos y el dispositivo era utilizado por el empresario Sebastián Ocampo, quien no ocupaba ningún cargo dentro de la estructura municipal. Sobre esa hipótesis, la Fiscalía sostuvo que se produjo un uso irregular de bienes del Estado y pidió la formulación de cargos contra Román y contra Ocampo, acusado como partícipe necesario.

El 18 de junio, la jueza Natalia González tuvo por formulados los cargos contra ambos, rechazó los planteos de las defensas para excluir pruebas consideradas relevantes por la Fiscalía y otorgó un plazo de dos meses para que continúe la investigación. Esa resolución fue la que luego dio lugar a la suspensión preventiva dispuesta por el Concejo Deliberante.

Después de esa decisión, Román acudió al Superior Tribunal de Justicia al sostener que el Concejo Deliberante se excedió en sus facultades al suspenderlo y designar al presidente del cuerpo legislativo al frente del Ejecutivo.

La suspensión ''es una orden''

El actual presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, asumirá como intendente interino en un plazo máximo de cinco días hábiles que comenzaron a correr ayer ya que la suspensión de Román quedó publicada en el Boletín Oficial en la mañana del pasado lunes 20 de julio.

Mediante un video difundido en redes sociales, el edil se presentó como intendente interino de la ciudad de Allen y afirmó que la suspensión no es algo que se le sugiera si no, una orden imperativa, inmediata y vigente.

Asimismo, Figueroa tildó a Román de caprichoso porque su accionar expone al municipio y expresó: ''La ciudad no puede ser rehén de la situación procesal de un individuo''.