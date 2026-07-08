Vacaciones de invierno: cuánto hay que gastar para vacacionar en Bariloche

La ciudad rionegrina lidera las preferencias para estas vacaciones de invierno. Cuánto cuesta viajar desde Cipolletti en micro y cuánto sale esquiar en el Cerro Catedral.

Viajar desde Cipolletti a Bariloche en estas vacaciones de invierno tiene múltiples opciones en micro.

San Carlos de Bariloche vuelve a posicionarse como el destino más elegido por los argentinos para las vacaciones de invierno 2026. Un informe privado ubicó a la ciudad rionegrina al tope de las preferencias, consolidando una tendencia sostenida en los últimos años.

El relevamiento señala que, pese al contexto económico, el turismo interno mantiene un rol protagónico. Bariloche lidera por encima de destinos como Ushuaia, Mendoza o San Martín de los Andes, impulsado por la nieve, la gastronomía y su oferta de actividades.

En ese escenario, una familia tipo compuesta por dos adultos y dos niños necesita este año más de $5,2 millones para viajar en avión, alojarse durante una semana en un hotel tres estrellas con desayuno incluido y disfrutar del receso invernal.

ANAC

Cuánto cuesta viajar en avión a Bariloche

El paquete completo en avión para cuatro personas alcanza los $5.242.004 en 2026. Esto representa un incremento del 11% respecto al año anterior, cuando el mismo viaje tenía un costo de $4.724.187.

La diferencia con el traslado terrestre sigue siendo significativa. El mismo paquete viajando en micro cuesta $3.992.207, aunque el aumento interanual en este caso fue mucho mayor, alcanzando el 57% en comparación con 2025.

De esta manera, volar a Bariloche resulta un 31,3% más caro que hacerlo en micro, tomando como referencia salidas desde la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el avión continúa siendo la opción más elegida por rapidez y comodidad.

Más vuelos para una temporada récord

Para hacer frente a la alta demanda, la conectividad aérea se reforzó de manera considerable. Aerolíneas Argentinas programó un mínimo de 92 vuelos semanales entre Buenos Aires y Bariloche durante la temporada invernal.

Además, se sumaron rutas directas desde el interior del país. Córdoba contará con cinco frecuencias semanales, mientras que Rosario tendrá cuatro, permitiendo reducir escalas y mejorar la experiencia de viaje de los turistas.

En el plano internacional, también se destacan dos vuelos semanales desde San Pablo, en Brasil. Este mercado es clave para el turismo invernal, atraído por la nieve y la oferta gastronómica de la región patagónica.

Cuánto cuesta esquiar en el Cerro Catedral

Una vez en Bariloche, el principal atractivo es el Cerro Catedral. En 2026, los precios para disfrutar de la nieve registran aumentos importantes, especialmente en el acceso a medios de elevación y servicios asociados.

El ingreso diario al cerro para peatones tiene un valor de $90.000 por persona, lo que representa un incremento del 150% respecto al año pasado. Los niños de hasta cinco años pueden acceder sin cargo.

Para quienes desean esquiar, el pase diario asciende a $160.000 por persona, con una suba del 39% interanual. A esto se suma el alquiler de equipos, que oscila entre $68.500 y $94.000 por uno o dos días.

Las clases también muestran fuertes aumentos. Una lección de dos horas parte desde los $306.000, con una suba promedio del 53% en comparación con 2025, lo que eleva considerablemente el costo total de la experiencia en la nieve.

Estefania Petrella

Viajar en micro desde Cipolletti: precios y opciones

Desde la terminal de Cipolletti, las empresas de transporte ofrecen salidas diarias hacia Bariloche con una amplia variedad de precios y servicios, lo que permite ajustar el viaje según el presupuesto disponible de cada familia.

Las firmas Andesmar y CATA Internacional cuentan con tarifas más accesibles, con pasajes de $35.000 en servicio semi cama y $42.000 en la categoría cama ejecutivo, posicionándose entre las alternativas más económicas del mercado.

Por su parte, las empresas Vía Bariloche y Vía Tac ofrecen mayor frecuencia de viajes diarios. En estos casos, los valores parten desde $55.500 en semi cama y alcanzan los $69.200 en el servicio más confortable.

En tanto, Chevallier dispone de opciones intermedias con boletos de $54.000 en semi cama y $66.000 en cama ejecutivo. Flecha Bus, en tanto, presenta tarifas que van desde $59.000 hasta $72.000 según el nivel de comodidad elegido.

Cabe destacar que a los valores mencionados, si los ticket se obtienen desde ventanillas, algunos ofrecen descuentos y medios de financiación en billeteras virtuales y tarjetas de crédito con cuotas sin interés.

Estefania Petrella

Cuándo comienzan las vacaciones en Río Negro

En Río Negro y Neuquén, las vacaciones de invierno 2026 se desarrollarán entre el 13 y el 24 de julio. Durante ese período, miles de familias aprovecharán el receso para viajar o realizar actividades recreativas.

El calendario escolar establece estas fechas en línea con otras provincias patagónicas como Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, buscando equilibrar factores climáticos y turísticos en la región.

En tanto, otras provincias iniciarán el receso antes, como Mendoza o Córdoba, mientras que Buenos Aires y la Ciudad Autónoma lo harán más tarde, entre el 20 y el 31 de julio.