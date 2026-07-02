Ola de frío polar: Bariloche lidera el ranking nacional y las heladas congelan a Cipolletti

Bariloche fue la ciudad más fría del país, superando los 8 grados bajo cero. En Cipolletti hubo heladas intensas. Qué dice el pronóstico para las próximas horas.

La ola polar se hace sentir en Cipolletti y Bariloche, con calles con hielo y frío extremo.

Las bajas temperaturas no dan tregua en la región y consolidan un escenario de frío extremo que se siente con fuerza en ciudades como Cipolletti y Bariloche . De acuerdo con los datos más recientes del ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , la Patagonia volvió a posicionarse en el centro de las temperaturas bajo cero del país.

En una jornada marcada por un congelamiento generalizado, se registró un empate en el lugar más frío del territorio nacional, posicionando a San Carlos de Bariloche como la principal referencia de este crudo invierno.

Bariloche amaneció este jueves al frente del ranking nacional del SMN, compartiendo el podio de las temperaturas más bajas tras un empate en el extremo inferior del termómetro. La localidad rionegrina se convirtió en el principal reflejo de una masa de aire polar que afecta de manera directa a toda la región cordillerana y que se extiende paulatinamente hacia los valles.

En el principal centro turístico de la Patagonia, el termómetro llegó a 8,1 grados centígrados bajo cero, según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Heladas En Cipolletti y el Alto Valle hubo heladas intensas durante la madrugada.

El panorama no es muy diferente en la región del Alto Valle. En términos generales, se prevé que la temperatura máxima alcance apenas los 7°C, mientras que la mínima rondará entre los -6°C y -4°C.

Sin embargo, el factor determinante para la jornada no será únicamente el valor del termómetro, sino el impacto del viento helado, el cual alcanzará ráfagas de hasta 50 km/h, reduciendo drásticamente la sensación térmica y profundizando las condiciones de heladas severas.

El pronóstico detallado para Cipolletti

En la ciudad de Cipolletti, el pronóstico extendido de la Autoridad Interinstitucional de las Cuencas (AIC) y los reportes meteorológicos anticipan condiciones climáticas rigurosas para este jueves 2 de julio de 2026:

Mañana: Se espera una temperatura mínima de -4°C con el cielo despejado. Los vientos soplarán de 23 a 31 km/h hacia el Sudoeste, acompañados por ráfagas persistentes que oscilarán entre los 42 y 50 km/h , manteniendo una probabilidad de precipitación del 0% .

Tarde: El cielo continuará despejado y el termómetro registrará la máxima estimada para el día, alcanzando los 6°C . El viento mantendrá la misma intensidad, de 23 a 31 km/h en dirección Sudoeste, con ráfagas sostenidas de 42 a 50 km/h y sin probabilidad de lluvias.

Noche: Hacia el cierre de la jornada, se proyecta un marcado descenso térmico que dejará la temperatura en los 3°C (con una mínima absoluta estimada por la AIC que podría tocar los -8°C durante la madrugada bajo un cielo despejado). Las condiciones de viento persistirán desde el Sudoeste a velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas máximas de entre 42 y 50 km/h.

Ante este escenario de bajas temperaturas estables y fuertes corrientes de viento en la región, las autoridades locales reiteran las recomendaciones habituales para prevenir incidentes domésticos asociados a la calefacción y sugieren circular con extrema precaución debido a la probable formación de hielo sobre las calzadas en las primeras horas del día.